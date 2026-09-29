Жінки відмовляються від прізвища чоловіка: чому стара традиція втрачає силу

Ще недавно зміна прізвища після весілля здавалася майже автоматичною частиною шлюбу. Але в США ця традиція поступово змінюється: дедалі більше жінок вирішують залишити прізвище, з яким народилися. На це можуть впливати освіта, вік вступу в шлюб і ставлення до сімейних ролей.

Жінки дедалі частіше зберігають власне прізвище після одруження. Фото: stylebywomenn / Pixabay

Молоді жінки частіше залишають своє прізвище

За даними Pew Research Center, 79% американок, які перебувають у шлюбі з чоловіками, взяли прізвище чоловіка. Водночас 14% залишили своє, а ще 5% поєднали обидва прізвища через дефіс.

Різниця особливо помітна між поколіннями. Серед заміжніх жінок віком від 18 до 49 років 20% зберегли своє прізвище, тоді як серед жінок віком від 50 років і старших таких було лише 9%. Серед незаміжніх американок ще менше тих, хто заздалегідь планує взяти прізвище чоловіка: лише 33% обрали такий варіант у відповідях на опитування.

Освіта також має значення

Авторка Psychology Today Венді Ріман звертає увагу на зв'язок між освітою та вибором прізвища. Жінки з післядипломною освітою частіше залишають своє прізвище: 26% заміжніх американок із таким рівнем освіти не змінювали його, проти 13% серед тих, хто має ступінь бакалавра.

На вибір може впливати й те, що американки одружуються пізніше. За даними статті, середній вік першого шлюбу для жінок у США зріс із 20,6 року у 1965-му до 28,4 року у 2025-му. Коли людина роками навчається, будує кар'єру та формує професійну репутацію під власним прізвищем, його зміна може мати більше практичних наслідків.

Традиція має довгу історію

Звичай брати прізвище чоловіка в США пов'язаний із давніми правовими традиціями, зокрема доктриною coverture. Вона передбачала значні юридичні обмеження для заміжніх жінок. У XX столітті суди поступово скасували правила, які змушували жінок змінювати прізвище для отримання певних прав і документів.

Сьогодні спільне прізвище вже не є єдиним способом підкреслити сімейну єдність. Подружжя може мати різні прізвища й водночас залишатися сім'єю, а вибір дедалі частіше залежить від особистих обставин, професії та власного ставлення до традиції.

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