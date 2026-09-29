Женщины отказываются от фамилии мужа: почему старая традиция теряет силу

Еще недавно смена фамилии после свадьбы казалась почти автоматической частью брака. Но в США эта традиция постепенно меняется: все больше женщин решают оставить фамилию, с которой родились. На это могут влиять образование, возраст вступления в брак и отношение к семейным ролям.

Женщины всё чаще сохраняют собственную фамилию после вступления в брак. Фото: stylebywomenn / Pixabay

Молодые женщины чаще оставляют свою фамилию

По данным Pew Research Center, 79% американок, состоящих в браке с мужчинами, взяли фамилию мужа. В то же время 14% оставили свою, а еще 5% объединили обе фамилии через дефис.

Разница особенно заметна между поколениями. Среди замужних женщин в возрасте от 18 до 49 лет 20% сохранили свою фамилию, тогда как среди женщин в возрасте от 50 лет и старше таких было всего 9%. Среди незамужних американок еще меньше тех, кто заранее планирует взять фамилию мужа: только 33% выбрали такой вариант в ответе на опрос.

Образование также имеет значение

Автор Psychology Today Венди Риман обращает внимание на связь между образованием и выбором фамилии. Женщины с последипломным образованием чаще оставляют свою фамилию: 26% замужних американок с таким уровнем образования не меняли его, против 13% среди тех, кто имеет степень бакалавра.

На выбор может влиять и то, что американки выходят замуж позже. По данным статьи, средний возраст первого брака для женщин в США вырос с 20,6 года в 1965 году до 28,4 года в 2025 году. Когда человек годами учится, строит карьеру и формирует профессиональную репутацию под собственной фамилией, её изменение может иметь больше практических последствий.

Традиция имеет долгую историю

Обычай брать фамилию мужа в США связан с давними правовыми традициями, в частности, доктриной coverture. Она предполагала значительные юридические ограничения для замужних женщин. В XX веке суды постепенно отменили правила, заставлявшие женщин менять фамилию для получения определенных прав и документов.

Сегодня общая фамилия уже не единственный способ подчеркнуть семейное единство. Супруги могут иметь разные фамилии и одновременно оставаться семьей, а выбор все чаще зависит от личных обстоятельств, профессии и собственного отношения к традиции.

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