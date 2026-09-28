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Не кожна таємниця руйнує кохання: що можна не розповідати партнеру

Психологи радять розрізняти небезпечні секрети та право людини на особистий простір

28 вересня 2026, 16:01
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Сергій Кречмаровський

У здорових стосунках важливі довіра та відвертість, але це не означає, що партнери повинні розповідати одне одному абсолютно все. Деякі думки, переживання та деталі минулого можуть залишатися особистою справою, якщо вони не впливають на спільне життя пари.

Не кожна таємниця руйнує кохання: що можна не розповідати партнеру

Стосунки передбачають довіру, але не скасовують особистого простору. Фото: StarFlames / Pixabay

Де проходить межа між таємницею і приватністю

Психотерапевтка Вассія Токсавіді пояснює, що секретність і приватність — не одне й те саме. Особисті межі дають людині право мати власний внутрішній світ, розмови з друзями, деталі минулого чи окремі переживання, якими вона не готова ділитися.

Наприклад, не обов'язково розповідати партнеру все, про що говорили з другом, кожну деталь дитинства або зміст індивідуальних сеансів терапії. Так само короткочасна симпатія до іншої людини не обов'язково означає проблему, якщо немає наміру діяти відповідно до цих почуттів.

Що приховувати вже небезпечно

Інша ситуація виникає тоді, коли інформація безпосередньо впливає на спільне життя або позбавляє партнера можливості ухвалювати важливі рішення. Відверто говорити варто про фінансові зобов'язання, сексуальне здоров'я, серйозні залежності, зради, плани щодо дітей та інші обставини, здатні змінити реальність стосунків.

Навіть симпатія до іншої людини може перейти межу приватності. Якщо людина починає таємно шукати уваги об'єкта закоханості, постійно листуватися з ним або нав'язливо думати про нього, це вже може свідчити про проблему у стосунках.

Тому перед відвертою розмовою корисно запитати себе, навіщо ви хочете щось розповісти. Якщо мета — зблизитися та поділитися важливим, це одне. Якщо ж хочеться лише позбутися власної провини, варто подумати про можливі наслідки для партнера та ваших стосунків.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" рекомендував не поспішати в ліжко: 4 питання, які варто обговорити з новим партнером



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/aglover/what-secrets-can-i-keep-relationship?origin=web-hf
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