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Ви впевнені, що це не зрада? 7 вчинків, які можуть зруйнувати довіру у стосунках

Таємне листування, флірт і контакти з колишніми не завжди означають зраду, але можуть порушувати домовленості пари.

29 жовтня 2026, 10:35
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Сергій Кречмаровський

Зраду найчастіше пов’язують із сексом на стороні, але межі вірності не завжди очевидні. Для однієї пари флірт — невинна дрібниця, для іншої — порушення довіри. Усе залежить від домовленостей партнерів і того, що вони вважають неприйнятним.

Ви впевнені, що це не зрада? 7 вчинків, які можуть зруйнувати довіру у стосунках

Романтичні стосунки, довіра та вірність між партнерами. Фото: Pixabay

Сім ситуацій, що можуть спричинити конфлікт

  • Флірт з іншими. Компліменти й грайливі повідомлення сприймають по-різному. Важливо, чи є в них романтичний або сексуальний інтерес і чи суперечить це правилам пари.

  • Таємне листування. Інтимні розмови, які приховують від партнера, можуть підірвати довіру навіть без фізичної близькості.

  • Контакт із колишніми. Спілкування з колишнім партнером саме по собі не означає зраду. Проте таємні зустрічі, приховані почуття чи брехня про такі контакти можуть стати проблемою.

  • Емоційна близькість на стороні. Якщо людина ділиться найважливішим з кимось іншим і приховує цей зв’язок, партнер може відчути себе на другому плані.

  • Перегляд порнографії. Для одних пар це прийнятно, для інших — порушує узгоджені межі. Значення мають спільні домовленості.

  • Застосунки для знайомств. Навіть без побачень профіль у дейтинговому сервісі може свідчити про пошук уваги чи нових контактів поза стосунками.

  • Приховування правди. Замовчування деталей, применшення значення вчинку або видалення повідомлень не доводять зраду, але можуть сигналізувати про втрату довіри.

Універсального визначення зради немає: межі залежать від цінностей і правил конкретної пари. Тому партнерам варто обговорювати, що для них означають вірність і допустиме спілкування з іншими. Якщо поведінку доводиться приховувати або страшно показати партнеру, важливо чесно з’ясувати причину.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, яка непомітна звичка може зруйнувати навіть міцні стосунки



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Джерело: https://www.verywellmind.com/what-is-considered-cheating-8728285
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