Вы уверены, что это не измена? 7 поступков, которые могут разрушить доверие в отношениях

Измену чаще всего связывают с сексом на стороне, но границы верности не всегда очевидны. Для одной пары флирт — невинная мелочь, для другой — нарушение доверия. Все зависит от договоренностей партнеров и того, что они считают неприемлемым.

Романтические отношения, доверие и верность между партнерами. Фото: Pixabay

Семь ситуаций, которые могут стать причиной конфликта

Флирт с другими. Комплименты и игривые сообщения воспринимают по-разному. Важно, есть ли в них романтический или сексуальный интерес и противоречит ли это правилам пары.

Тайная переписка. Интимные разговоры, которые скрывают от партнера, могут подорвать доверие даже без физической близости.

Контакты с бывшими. Общение с бывшим партнером само по себе не означает измену. Однако тайные встречи, скрытые чувства или ложь о таких контактах могут стать проблемой.

Эмоциональная близость на стороне. Если человек делится самым важным с кем-то другим и скрывает эту связь, партнер может почувствовать себя на втором плане.

Просмотр порнографии. Для одних пар это приемлемо, для других — нарушение согласованных границ. Здесь важны общие договоренности.

Приложения для знакомств. Даже без свиданий профиль в сервисе знакомств может свидетельствовать о поиске внимания или новых контактов вне отношений.

Сокрытие правды. Умалчивание деталей, преуменьшение значения поступка или удаление сообщений не доказывают измену, но могут сигнализировать о потере доверия.

Универсального определения измены не существует: границы зависят от ценностей и правил конкретной пары. Поэтому партнерам стоит обсуждать, что для них означают верность и допустимое общение с другими. Если поведение приходится скрывать или страшно показать его партнеру, важно честно выяснить причину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какая незаметная привычка может разрушить даже крепкие отношения