Проблеми в ліжку не завжди через вас: як правильно реагувати на еректильну дисфункцію партнера

Проблеми з ерекцією можуть стати випробуванням для обох партнерів. У такій ситуації легко відчути себе знехтуваною або почати думати, що причина пов'язана з відсутністю привабливості. Однак такі висновки можуть виявитися помилковими. Еректильна дисфункція має різні причини, тому важливо не перетворювати інтимну проблему на обвинувачення одне одного.

Відкрита розмова допомагає партнерам впоратися з проблемами в інтимному житті. Фото: sasint / Pixabay

Не приймайте ситуацію на свій рахунок. Якщо у чоловіка виникають складнощі з досягненням чи підтримкою ерекції, це не обов'язково означає, що партнерка перестала його приваблювати. На сексуальну функцію можуть впливати фізичний стан, емоційна напруга та інші обставини. Тому спроба знайти причину виключно у відносинах здатна лише посилити тривогу та напруження.

Не перетворюйте розмови на допит. Обговорювати проблему краще спокійно та без тиску. Партнер може відчувати незручність, сором чи занепокоєння через те, що відбувається. Важливо дати йому зрозуміти, що подібна ситуація не робить його менш привабливою чи цінною людиною. Фрази зі звинуваченнями, глузування та порівняння з іншими чоловіками можуть лише ускладнити ситуацію.

Зберігайте близькість. Інтимність пари не зводиться лише до статевого акту. Обійми, поцілунки, дотики та інші форми фізичної близькості допомагають зберегти відчуття емоційного зв'язку. Якщо кожен невдалий сексуальний досвід сприймати як провал, напруга між партнерами поступово може збільшуватися.

Запропонуйте вирішувати проблему разом. Якщо труднощі повторюються та турбують чоловіка чи пару, варто обговорити звернення до фахівця. Еректильна дисфункція може бути пов'язана з різними факторами, тому самостійно визначати її причину не варто. Лікар зможе оцінити ситуацію та за необхідності запропонувати відповідний варіант допомоги.

При цьому партнерці також важливо дбати про власні почуття. Підтримка не означає, що людина має повністю відмовитися від своїх переживань або вдавати, ніби проблема її не стосується. Відкрита розмова без звинувачень допомагає зрозуміти, що труднощі існують у пари, а не стають приводом шукати винного.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" перераховував 7 ознак, які можуть видати роман на стороні