Измена начинается не с секса: 7 признаков, которые могут выдать роман на стороне

Измена способна серьезно повлиять на отношения, но заметить ее бывает непросто. Иногда подозрения возникают из-за небольших изменений в поведении партнера, однако ни один отдельный признак не может служить доказательством романа на стороне.

Отстраненность партнера, предвестник измены. Фото ИИ

Что может измениться в поведении

Появляется повышенная скрытность. Партнер начинает тщательнее прятать телефон, менять пароли или избегать разговоров о том, где и с кем проводит время.

Меняется эмоциональная дистанция. Человек может стать менее заинтересованным в общении, перестать делиться привычными переживаниями или, наоборот, неожиданно проявлять чрезмерное внимание.

Изменяется сексуальное поведение. Возможны как снижение интереса к интимной близости, так и необычный всплеск сексуальной активности. Однако сама по себе смена сексуального поведения не обязательно означает измену.

Возникает много необъяснимых дел. Появляются дополнительные встречи, задержки или новые причины проводить время вне дома, которые партнер не стремится обсуждать.

Измена бывает не только физической

Появляется сильная эмоциональная связь с другим человеком. Некоторые отношения на стороне начинаются с постоянного общения, доверительных разговоров и эмоциональной близости, даже если физической связи еще нет.

Человек начинает скрывать онлайн-общение. Тайные переписки, удаление сообщений или особое отношение к конкретному человеку в социальных сетях могут вызывать вопросы.

Меняется отношение к совместной жизни Партнер может чаще критиковать вторую половину, сравнивать ее с другими людьми или демонстрировать необычную неудовлетворенность отношениями.

При этом психологи предупреждают: подобные изменения могут иметь множество других причин. Стресс, проблемы на работе, личные переживания или кризис в отношениях способны влиять на поведение человека без всякой измены. Поэтому один подозрительный признак еще ничего не доказывает. Важнее обращать внимание на устойчивые изменения и открыто обсуждать возникающие проблемы.

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