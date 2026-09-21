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Измена начинается не с секса: 7 признаков, которые могут выдать роман на стороне

Неверность не всегда начинается с физической близости: иногда первые изменения заметны в поведении и общении пары

21 сентября 2026, 12:33
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Сергій Кречмаровський

Измена способна серьезно повлиять на отношения, но заметить ее бывает непросто. Иногда подозрения возникают из-за небольших изменений в поведении партнера, однако ни один отдельный признак не может служить доказательством романа на стороне.

Измена начинается не с секса: 7 признаков, которые могут выдать роман на стороне

Отстраненность партнера, предвестник измены. Фото ИИ

Что может измениться в поведении

  • Появляется повышенная скрытность. Партнер начинает тщательнее прятать телефон, менять пароли или избегать разговоров о том, где и с кем проводит время.

  • Меняется эмоциональная дистанция. Человек может стать менее заинтересованным в общении, перестать делиться привычными переживаниями или, наоборот, неожиданно проявлять чрезмерное внимание.

  • Изменяется сексуальное поведение. Возможны как снижение интереса к интимной близости, так и необычный всплеск сексуальной активности. Однако сама по себе смена сексуального поведения не обязательно означает измену.

  • Возникает много необъяснимых дел. Появляются дополнительные встречи, задержки или новые причины проводить время вне дома, которые партнер не стремится обсуждать.

Измена бывает не только физической

  • Появляется сильная эмоциональная связь с другим человеком. Некоторые отношения на стороне начинаются с постоянного общения, доверительных разговоров и эмоциональной близости, даже если физической связи еще нет.

  • Человек начинает скрывать онлайн-общение. Тайные переписки, удаление сообщений или особое отношение к конкретному человеку в социальных сетях могут вызывать вопросы.

  • Меняется отношение к совместной жизни Партнер может чаще критиковать вторую половину, сравнивать ее с другими людьми или демонстрировать необычную неудовлетворенность отношениями.

При этом психологи предупреждают: подобные изменения могут иметь множество других причин. Стресс, проблемы на работе, личные переживания или кризис в отношениях способны влиять на поведение человека без всякой измены. Поэтому один подозрительный признак еще ничего не доказывает. Важнее обращать внимание на устойчивые изменения и открыто обсуждать возникающие проблемы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" описывал 5 признаков эмоционального отдаления в браке



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