Проблемы в постели не всегда из-за вас: как правильно реагировать на эректильную дисфункцию партнера

Проблемы с эрекцией могут стать испытанием для обоих партнеров. В такой ситуации легко почувствовать себя отвергнутой или начать думать, что причина связана с отсутствием привлекательности. Однако подобные выводы могут оказаться ошибочными. Эректильная дисфункция имеет разные причины, поэтому важно не превращать интимную проблему в обвинение друг друга.

Открытый разговор помогает партнерам справиться с проблемами в интимной жизни. Фото: sasint / Pixabay

Не принимайте ситуацию на свой счет. Если у мужчины возникают сложности с достижением или поддержанием эрекции, это не обязательно означает, что партнерша перестала его привлекать. На сексуальную функцию могут влиять физическое состояние, эмоциональное напряжение и другие обстоятельства. Поэтому попытка найти причину исключительно в отношениях способна лишь усилить тревогу и напряжение.

Не превращайте разговор в допрос. Обсуждать проблему лучше спокойно и без давления. Партнер может испытывать неловкость, стыд или беспокойство из-за происходящего. Важно дать ему понять, что подобная ситуация не делает его менее привлекательным или ценным человеком. Фразы с обвинениями, насмешки и сравнения с другими мужчинами могут только усложнить ситуацию.

Сохраняйте близость. Интимность пары не сводится исключительно к половому акту. Объятия, поцелуи, прикосновения и другие формы физической близости помогают сохранить ощущение эмоциональной связи. Если каждый неудачный сексуальный опыт воспринимать как провал, напряжение между партнерами может постепенно увеличиваться.

Предложите решать проблему вместе. Если трудности повторяются и беспокоят мужчину или пару, стоит обсудить обращение к специалисту. Эректильная дисфункция может быть связана с различными факторами, поэтому самостоятельно определять её причину не стоит. Врач сможет оценить ситуацию и при необходимости предложить подходящий вариант помощи.

При этом партнерше также важно заботиться о собственных чувствах. Поддержка не означает, что человек должен полностью отказаться от своих переживаний или делать вид, будто проблема его не касается. Открытый разговор без обвинений помогает понять, что трудность существует у пары, а не становится поводом искать виноватого.

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