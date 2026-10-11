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Набридли сварки через їжу? Незвичне рішення, яке допомагає парам уникати конфліктів

Партнери дедалі частіше обирають окремі закупівлі продуктів і різні страви, щоб не сперечатися через меню, харчові звички та графіки

11 жовтня 2026, 09:50
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Сергій Кречмаровський

Навіть у гармонійних стосунках звичайне питання про вечерю може стати приводом для суперечки. Один партнер хоче приготувати щось легке, інший віддає перевагу ситній їжі, а узгодити спільне меню буває непросто. Через це деякі пари пробують незвичний підхід — організовують харчування окремо.

Набридли сварки через їжу? Незвичне рішення, яке допомагає парам уникати конфліктів

Різні страви та харчові звички можуть ставати причиною побутових суперечок між партнерами. Фото: LuckyLife11 / Pixabay

Цю тенденцію називають "харчовим розлученням", однак вона не має нічого спільного з розривом стосунків. Ідеться про те, що партнери можуть самостійно купувати продукти, готувати собі їжу та обирати, що їсти, навіть якщо живуть під одним дахом.

Чому пари відмовляються від спільного меню

Причини бувають різними. У партнерів можуть не збігатися робочі графіки, смакові вподобання або харчові обмеження. Наприклад, одна людина не вживає глютену, а інша дотримується рослинного раціону. У таких випадках пошук страви, яка влаштує обох, перетворюється на щоденне складне завдання.

Окреме харчування дає змогу не витрачати зайвий час на узгодження меню та не сперечатися через закупівлі чи приготування вечері. Кожен може обирати їжу відповідно до власних потреб, не змушуючи партнера пристосовуватися до своїх звичок.

Як не втратити близькість

На думку лікаря Брюса Лі, який розглядав цю тенденцію у виданні Psychology Today, партнерам не обов'язково робити все разом. У деяких питаннях відмінності природні, а можливість діяти самостійно може зменшити напруження у стосунках.

Водночас окремі страви не означають, що потрібно відмовлятися від спільних вечерь. Партнери можуть готувати різну їжу, але сідати за один стіл, спілкуватися та проводити час разом. Такий підхід може спрацювати, якщо загалом у парі є довіра, взаєморозуміння та інші способи підтримувати близькість.

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Джерело: https://www.vice.com/en/article/this-relationship-hack-sounds-extreme-but-it-could-prevent-future-fights/
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