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Надоели ссоры из-за еды? Необычное решение, которое помогает парам избегать конфликтов

Партнеры все чаще выбирают отдельные закупки продуктов и разные блюда, чтобы не спорить из-за меню, пищевых привычек и графиков

11 октября 2026, 09:50
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Сергій Кречмаровський

Даже в гармоничных отношениях обычный вопрос об ужине может стать поводом для спора. Один партнер хочет приготовить что-то легкое, другой предпочитает сытную пищу, а согласовать общее меню бывает непросто. Поэтому некоторые пары пробуют необычный подход — организуют питание отдельно.

Надоели ссоры из-за еды? Необычное решение, которое помогает парам избегать конфликтов

Разные блюда и пищевые привычки могут становиться причиной бытовых разногласий между партнерами. Фото: LuckyLife11 / Pixabay

Эту тенденцию называют "пищевым разводом", однако она не имеет ничего общего с разрывом отношений. Речь идет о том, что партнеры могут самостоятельно покупать продукты, готовить себе еду и выбирать, что есть, даже если живут под одной крышей.

Почему пары отказываются от общего меню

Причины бывают разными. У партнеров могут не совпадать рабочие графики, вкусовые предпочтения или пищевые ограничения. К примеру, один человек не употребляет глютен, а другой придерживается растительного рациона. В таких случаях поиск блюда, которое устроит обоих, превращается в ежедневную сложную задачу.

Отдельное питание позволяет не тратить лишнее время на согласование меню и не спорить из-за закупок или приготовления ужина. Каждый может выбирать пищу в соответствии со своими потребностями, не заставляя партнера приспосабливаться к своим привычкам.

Как не потерять близость

По мнению врача Брюса Ли, рассматривавшего эту тенденцию в издании Psychology Today, партнерам не обязательно делать все вместе. В некоторых вопросах отличия естественны, а возможность действовать самостоятельно может уменьшить напряжение в отношениях.

В то же время отдельные блюда не означают, что нужно отказываться от совместных ужинов. Партнеры могут готовить разную еду, но садиться за один стол, общаться и проводить время вместе. Такой подход может сработать, если в паре есть доверие, взаимопонимание и другие способы поддерживать близость.

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Источник: https://www.vice.com/en/article/this-relationship-hack-sounds-extreme-but-it-could-prevent-future-fights/
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