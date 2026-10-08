20 безвідмовних приводів втекти з невдалого побачення: деякі з них вас здивують

Перше побачення не завжди виправдовує очікування. Людина може виявитися зовсім не такою, як у листуванні, розмова — нудною, або ж просто виникає відчуття, що продовжувати зустріч не варто. У такій ситуації не обов'язково терпляче чекати, поки вечір закінчиться сам.

Пара на романтичному побаченні в кафе - тематична ілюстрація до матеріалу про способи швидко завершити невдалу зустріч. Фото: Cloud1902 / Pixabay

Є чимало способів ввічливо або навіть креативно завершити невдале побачення. Деякі приводи звучать цілком буденно, інші потребують трохи фантазії.

Сказати, що завтра потрібно рано вставати на роботу.

Послатися на термінову справу, яку необхідно вирішити вдома.

Повідомити, що несподівано зателефонували батьки або близькі.

Сказати, що потрібно терміново забрати когось із друзів.

Послатися на домашнього улюбленця, якого не можна надовго залишати самого.

Заявити, що раптом стало погано і краще повернутися додому.

Сказати, що забули про важливу зустріч або домовленість.

Послатися на необхідність допомогти другові чи подрузі.

Повідомити, що вдома виникла проблема, яку потрібно перевірити.

Сказати, що закінчився час паркування і потрібно забрати автомобіль.

Послатися на терміновий робочий дзвінок.

Сказати, що потрібно зустріти когось неподалік.

Повідомити, що несподівано змінилися сімейні плани.

Послатися на ранню поїздку або важливу справу наступного ранку.

Сказати, що потрібно терміново відповісти на повідомлення близької людини.

Заявити, що з'явилася непередбачена домашня проблема.

Послатися на друга, якому зараз потрібна допомога.

Сказати, що потрібно перевірити важливий робочий момент.

Повідомити, що ви неправильно розрахували свій час і змушені йти.

Або просто чесно сказати, що не відчуваєте взаємної симпатії і не хочете продовжувати зустріч.

Втім, вигадувати складну історію зовсім не обов'язково. Якщо побачення викликає дискомфорт або людина поводиться агресивно, найважливіше — подбати про власну безпеку та якнайшвидше опинитися в безпечному місці.

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