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20 безвідмовних приводів втекти з невдалого побачення: деякі з них вас здивують

Іноді краще піти раніше, ніж витрачати вечір на незручну розмову

8 жовтня 2026, 14:35
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Сергій Кречмаровський

Перше побачення не завжди виправдовує очікування. Людина може виявитися зовсім не такою, як у листуванні, розмова — нудною, або ж просто виникає відчуття, що продовжувати зустріч не варто. У такій ситуації не обов'язково терпляче чекати, поки вечір закінчиться сам.

20 безвідмовних приводів втекти з невдалого побачення: деякі з них вас здивують

Пара на романтичному побаченні в кафе - тематична ілюстрація до матеріалу про способи швидко завершити невдалу зустріч. Фото: Cloud1902 / Pixabay

Є чимало способів ввічливо або навіть креативно завершити невдале побачення. Деякі приводи звучать цілком буденно, інші потребують трохи фантазії.

  • Сказати, що завтра потрібно рано вставати на роботу.

  • Послатися на термінову справу, яку необхідно вирішити вдома.

  • Повідомити, що несподівано зателефонували батьки або близькі.

  • Сказати, що потрібно терміново забрати когось із друзів.

  • Послатися на домашнього улюбленця, якого не можна надовго залишати самого.

  • Заявити, що раптом стало погано і краще повернутися додому.

  • Сказати, що забули про важливу зустріч або домовленість.

  • Послатися на необхідність допомогти другові чи подрузі.

  • Повідомити, що вдома виникла проблема, яку потрібно перевірити.

  • Сказати, що закінчився час паркування і потрібно забрати автомобіль.

  • Послатися на терміновий робочий дзвінок.

  • Сказати, що потрібно зустріти когось неподалік.

  • Повідомити, що несподівано змінилися сімейні плани.

  • Послатися на ранню поїздку або важливу справу наступного ранку.

  • Сказати, що потрібно терміново відповісти на повідомлення близької людини.

  • Заявити, що з'явилася непередбачена домашня проблема.

  • Послатися на друга, якому зараз потрібна допомога.

  • Сказати, що потрібно перевірити важливий робочий момент.

  • Повідомити, що ви неправильно розрахували свій час і змушені йти.

  • Або просто чесно сказати, що не відчуваєте взаємної симпатії і не хочете продовжувати зустріч.

Втім, вигадувати складну історію зовсім не обов'язково. Якщо побачення викликає дискомфорт або людина поводиться агресивно, найважливіше — подбати про власну безпеку та якнайшвидше опинитися в безпечному місці.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що психологи назвали найдієвіші прийоми флірту для чоловіків і жінок — результат дивує



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