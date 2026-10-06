Психологи назвали найдієвіші прийоми флірту для чоловіків і жінок - результат дивує

Флірт часто здається грою без чітких правил: одні намагаються бути стриманими, інші відкрито демонструють симпатію. Однак психологічні дослідження свідчать, що певні моделі поведінки можуть працювати краще за інші, причому для чоловіків і жінок вони помітно відрізняються. Про це пише VICE, посилаючись на роботи американських дослідників.

Флірт і прояви симпатії можуть по-різному сприйматися чоловіками та жінками. Фото: Pexels

Що найкраще працює у чоловіків

Згідно з чотирма дослідженнями, проведеними Т. Джоелом Вейдом і Дженніфер Слемп, жінки частіше позитивно сприймали поведінку чоловіків, яка прямо демонструвала зацікавленість, увагу та готовність вкладатися у стосунки.

До найефективніших прийомів належали спільне проведення часу, запрошення на побачення, спроби розсмішити жінку, вияв зацікавленості, спільна вечеря, поцілунок та тримання за руки. Тобто порада "не показувати своїх намірів" може бути далеко не найкращою стратегією.

Дослідники пов'язують таку реакцію з тим, що подібні сигнали можуть сприйматися як ознаки турботи, прихильності та готовності до тривалішого зв'язку.

Який флірт подобається чоловікам

Для жінок картина виявилася іншою. Чоловіки частіше позитивно оцінювали фізичні прояви симпатії з боку жінок. Серед найефективніших сигналів дослідники назвали поцілунок у щоку, наближення, дотики, торкання руки та тісніший фізичний контакт.

Втім, психологи наголошують: універсальної формули успішного флірту не існує. Багато залежить від того, яких саме стосунків прагне людина. Наприклад, для довготривалого зв'язку чоловічі прояви уваги та готовність вкладатися у стосунки можуть бути важливішими, тоді як у ситуації пошуку короткочасного роману більшу роль можуть відігравати фізичні сигнали.

Отже, дослідження показує цікаву закономірність: чоловікам частіше варто відкрито демонструвати зацікавленість і турботу, а жінкам — не боятися проявляти фізичну симпатію. Водночас конкретна ситуація та наміри обох людей можуть суттєво змінювати реакцію на флірт.

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