20 безотказных поводов сбежать с неудачного свидания: некоторые из них вас удивят

Первое свидание не всегда оправдывает ожидания. Человек может оказаться совсем не таким, как в переписке, разговор – скучным, или же просто возникает ощущение, что продолжать встречу не стоит. В такой ситуации необязательно терпеливо ждать, пока вечер окончится сам.

Пара на романтическом свидании в кафе - подходящая иллюстрация к статье о способах быстро завершить неудачную встречу. Фото: Cloud1902 / Pixabay

Есть немало способов вежливо или даже креативно завершить неудачное свидание. Некоторые поводы звучат вполне обыденно, другие требуют немного фантазии.

Сказать, что завтра нужно рано вставать на работу.

Сослаться на срочное дело, которое необходимо решить дома.

Сообщить, что неожиданно позвонили родители или близкие.

Сказать, что нужно срочно забрать кого-нибудь из друзей.

Сослаться на домашнего питомца, которого нельзя надолго оставлять одного.

Заявить, что вдруг стало плохо и лучше вернуться домой.

Сказать, что забыли о важной встрече или договоренности.

Сослаться на необходимость помочь другу или подруге.

Сообщить, что дома возникла проблема, которую нужно проверить.

Сказать, что истекло время парковки и нужно забрать автомобиль.

Сослаться на срочный рабочий звонок.

Сказать, что нужно встретить кого-нибудь неподалеку.

Сообщить, что внезапно изменились семейные планы.

Сослаться на раннюю поездку или важное дело на следующее утро.

Сказать, что необходимо срочно ответить на сообщения близкого человека.

Заявить, что возникла непредвиденная домашняя неувязка.

Сослаться на друга, которому сейчас нужна помощь.

Сказать, что необходимо проверить важный рабочий момент.

Сообщить, что вы неправильно рассчитали свое время и вынуждены уйти.

Или просто честно сказать, что не ощущаете взаимной симпатии и не хотите продолжать встречу.

Впрочем, придумывать сложную историю совсем необязательно. Если свидание вызывает дискомфорт или человек ведет себя агрессивно, самое важное – позаботиться о собственной безопасности и как можно быстрее оказаться в безопасном месте.

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