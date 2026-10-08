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20 безотказных поводов сбежать с неудачного свидания: некоторые из них вас удивят

Иногда лучше уйти раньше, чем тратить вечер на неудобный разговор

8 октября 2026, 14:35
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Сергій Кречмаровський

Первое свидание не всегда оправдывает ожидания. Человек может оказаться совсем не таким, как в переписке, разговор – скучным, или же просто возникает ощущение, что продолжать встречу не стоит. В такой ситуации необязательно терпеливо ждать, пока вечер окончится сам.

20 безотказных поводов сбежать с неудачного свидания: некоторые из них вас удивят

Пара на романтическом свидании в кафе - подходящая иллюстрация к статье о способах быстро завершить неудачную встречу. Фото: Cloud1902 / Pixabay

Есть немало способов вежливо или даже креативно завершить неудачное свидание. Некоторые поводы звучат вполне обыденно, другие требуют немного фантазии.

  • Сказать, что завтра нужно рано вставать на работу.

  • Сослаться на срочное дело, которое необходимо решить дома.

  • Сообщить, что неожиданно позвонили родители или близкие.

  • Сказать, что нужно срочно забрать кого-нибудь из друзей.

  • Сослаться на домашнего питомца, которого нельзя надолго оставлять одного.

  • Заявить, что вдруг стало плохо и лучше вернуться домой.

  • Сказать, что забыли о важной встрече или договоренности.

  • Сослаться на необходимость помочь другу или подруге.

  • Сообщить, что дома возникла проблема, которую нужно проверить.

  • Сказать, что истекло время парковки и нужно забрать автомобиль.

  • Сослаться на срочный рабочий звонок.

  • Сказать, что нужно встретить кого-нибудь неподалеку.

  • Сообщить, что внезапно изменились семейные планы.

  • Сослаться на раннюю поездку или важное дело на следующее утро.

  • Сказать, что необходимо срочно ответить на сообщения близкого человека.

  • Заявить, что возникла непредвиденная домашняя неувязка.

  • Сослаться на друга, которому сейчас нужна помощь.

  • Сказать, что необходимо проверить важный рабочий момент.

  • Сообщить, что вы неправильно рассчитали свое время и вынуждены уйти.

  • Или просто честно сказать, что не ощущаете взаимной симпатии и не хотите продолжать встречу.

Впрочем, придумывать сложную историю совсем необязательно. Если свидание вызывает дискомфорт или человек ведет себя агрессивно, самое важное – позаботиться о собственной безопасности и как можно быстрее оказаться в безопасном месте.

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