Кохання є, а іскра зникла: психолог назвав три способи повернути пристрасть у шлюб

Навіть міцні стосунки з роками можуть стати одноманітними. Партнери люблять одне одного, але дедалі рідше відчувають колишнє захоплення, проводять вечори за звичним сценарієм і відкладають розмови про власні бажання. Американський психолог Марк Треверс пояснив у Psychology Today, як подолати нудьгу в шлюбі та відновити емоційну близькість.

Коли звичка поступово витісняє романтику, стосункам потрібні нові враження та увага одне до одного. Фото: geralt / Pixabay

Виходьте за межі звичного

Одноманітність часто виникає тоді, коли парі бракує нових вражень і можливостей для розвитку. Щоб повернути іскру, психолог радить пробувати незнайомі заняття разом і не забувати про особисті інтереси. Нові захоплення допомагають партнерам відкривати одне одного з несподіваного боку. Також корисно регулярно обговорювати мрії, цілі та зміни, яких кожен прагне у своєму житті.

Не замовчуйте проблеми

Бажання уникнути сварок іноді змушує подружжя приховувати невдоволення та відкладати складні розмови. Однак замовчування не розв'язує проблем, а може посилювати відчуження. Важливо чесно говорити про власні почуття й потреби, навіть якщо така розмова викликає дискомфорт. Не менш важливо цікавитися переживаннями партнера, адже з часом люди змінюються, і звичні теми спілкування вже не завжди допомагають відчувати справжню близькість.

Не сприймайте партнера як належне

Щоденні турботи легко відсувають стосунки на другий план. Повернути відчуття близькості допомагають уважність до емоцій одне одного, підтримка та щира радість за успіхи партнера. Психолог також радить заздалегідь планувати побачення, спільні прогулянки й невеликі подорожі. Такі моменти створюють простір для нових вражень і приємного спілкування без поспіху.

На думку Треверса, нудьгу у шлюбі варто сприймати не лише як проблему, а й як можливість змінити звичний сценарій. Відкритість до нового, відверті розмови та взаємна увага допомагають зміцнити зв'язок і повернути стосункам більше тепла.

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