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Зрада починається не з сексу: 7 ознак, які можуть видати роман на стороні

Невірність не завжди починається з фізичної близькості: іноді перші зміни помітні у поведінці та спілкуванні пари

21 вересня 2026, 12:33
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Сергій Кречмаровський

Зрада може серйозно вплинути на стосунки, але помітити її буває непросто. Іноді підозри виникають через невеликі зміни у поведінці партнера, проте жодна окрема ознака не може бути доказом роману на стороні.

Зрада починається не з сексу: 7 ознак, які можуть видати роман на стороні

Відстороненість партнера, передвісник зради. Фото ШІ

Що може змінитися у поведінці

  • З'являється підвищена скритність. Партнер починає ретельніше ховати телефон, змінювати паролі або уникати розмов про те, де і з ким проводить час.

  • Змінюється емоційна дистанція. Людина може стати менш зацікавленою у спілкуванні, перестати ділитися звичними переживаннями або, навпаки, несподівано виявляти надмірну увагу.

  • Змінюється сексуальна поведінка. Можливі як зниження інтересу до інтимної близькості, так і незвичайний сплеск сексуальної активності. Проте сама собою зміна сексуальної поведінки не обов'язково означає зраду.

  • Виникає багато незрозумілих справ. З'являються додаткові зустрічі, затримки або нові причини проводити час поза межами дому, які партнер не прагне обговорювати.

Зрада буває не тільки фізичною

  • З'являється сильний емоційний зв'язок з іншою людиною. Деякі стосунки на стороні починаються з постійного спілкування, довірчих розмов та емоційної близькості, навіть якщо фізичного зв'язку ще немає.

  • Людина починає приховувати онлайн-спілкування. Таємні листування, видалення повідомлень або особливе ставлення до конкретної людини в соціальних мережах можуть викликати запитання.

  • Змінюється ставлення до спільного життя. Партнер може частіше критикувати другу половину, порівнювати її з іншими людьми або демонструвати незвичну незадоволеність стосунками.

При цьому психологи попереджають: подібні зміни можуть мати багато інших причин. Стрес, проблеми на роботі, особисті переживання чи криза у стосунках здатні впливати на поведінку людини без жодної зради. Тому одна підозріла ознака ще нічого не доводить. Важливіше звертати увагу на стійкі зміни і відкрито обговорювати проблеми, що виникають.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" описував 5 ознак емоційного віддалення у шлюбі



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