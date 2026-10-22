Любовь есть, а искра исчезла: психолог назвал три способа вернуть страсть в брак

Даже крепкие отношения с годами могут стать однообразными. Партнеры любят друг друга, но все реже испытывают прежний восторг, проводят вечера по привычному сценарию и откладывают разговоры о собственных желаниях. Американский психолог Марк Трэверс объяснил в Psychology Today, как преодолеть скуку в браке и восстановить эмоциональную близость.

Когда привычка постепенно вытесняет романтику, отношениям нужны новые впечатления и внимание друг к другу. Фото: geralt / Pixabay

Выходите за рамки привычного

Однообразие часто возникает, когда паре не хватает новых впечатлений и возможностей для развития. Чтобы вернуть искру, психолог советует пробовать вместе незнакомые занятия и не забывать о личных интересах. Новые увлечения помогают партнерам открывать друг друга с неожиданной стороны. Также полезно регулярно обсуждать мечты, цели и перемены, к которым каждый стремится в своей жизни.

Не замалчивайте проблемы

Желание избежать ссор иногда заставляет супругов скрывать недовольство и откладывать сложные разговоры. Однако молчание не решает проблем, а может усиливать отчуждение. Важно честно говорить о собственных чувствах и потребностях, даже если такой разговор вызывает дискомфорт. Не менее важно интересоваться переживаниями партнера, ведь со временем люди меняются, и привычные темы для общения уже не всегда помогают ощущать настоящую близость.

Не воспринимайте партнера как должное

Повседневные заботы легко отодвигают отношения на второй план. Вернуть ощущение близости помогают внимание к эмоциям друг друга, поддержка и искренняя радость за успехи партнера. Психолог также советует заранее планировать свидания, совместные прогулки и небольшие путешествия. Такие моменты создают пространство для новых впечатлений и приятного общения без спешки.

По мнению Трэверса, скуку в браке стоит воспринимать не только как проблему, но и как возможность изменить привычный сценарий. Открытость новому, откровенные разговоры и взаимное внимание помогают укрепить связь и вернуть отношениям больше тепла.

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