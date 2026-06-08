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Дівчина одружилася з персонажкою з аніме (ФОТО)

Француженка Люсі Нанамі провела символічне весілля з персонажкою аніме.

8 червня 2026, 14:35
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Slava Kot

У Японії набирає популярності незвична історія француженки Люсі Нанамі, яка провела весільну церемонію з вигаданою героїнею аніме. Її обраницею стала Мамі – це персонажка популярної манги та аніме "Дівчина напрокат" (Kanojo, Okarishimasu).

Дівчина одружилася з персонажкою з аніме (ФОТО)

Люсі Нанамі одружилася з героїнею з аніме Мамі. Фото з відкритих джерел

24-річна Люсі вперше відвідала Японію у 2015 році й захопилася місцевою культурою. Пізніше вона вивчила японську мову та вирушила до Токіо за програмою студентського обміну. Саме там у 2021 році вона відкрила для себе аніме "Дівчина напрокат". За її словами вона відчула особливий емоційний зв’язок із персонажкою Мамі. Люсі розповідає, що її привабили впевненість і харизма героїні. 

"Саме образ Мамі мене особливо вразив. Хоча вона була ніби лиходійкою в серіалі, я захоплювалася її впевненістю. Вона тримала всіх інших персонажів, що здавалося мені дуже привабливим. Я знала, що я лесбійка, ще з підліткового віку, і просто не могла перестати думати про неї", – каже Люсі.

З часом захоплення переросло у справжній культ: дівчина почала збирати тематичну колекцію, витративши понад 2 тисячі доларів на м’які іграшки, фігурки, постери та іншу атрибутику.

Дівчина одружилася з персонажкою з аніме (ФОТО) - фото 2

Люсі Нанамі

Мамі стала невіддільною частиною життя Люсі. Вона брала сувеніри з зображенням персонажки на сімейні зустрічі, у подорожі та організувала святкування заручин на свій день народження. Родина поставилася до цього з розумінням і підтримкою.

У 2024 році Люсі переїхала до Токіо на постійне проживання. Там вона познайомилася зі своєю реальної партнеркою Каорі, яка, за словами француженки, спокійно сприймає її захоплення вигаданою героїнею.

"Я все ще кохала Мамі, але не вважала, що мої стосунки з нею мають заважати мені будувати реальні стосунки. Звичайно, я розповіла Каорі все про Мамі, і вона зовсім не ревнувала", – пояснює Люсі.

Несподівано історія отримала продовження, коли компанія, що спеціалізується на нестандартних церемоніях, запропонувала Люсі безкоштовно провести "двовимірне весілля". Під час церемонії наречена виголосила обітниці японською мовою перед плюшевою копією Мамі, одягненою у весільну сукню.

Дівчина одружилася з персонажкою з аніме (ФОТО) - фото 2

Люсі Нанамі одружилася з героїнею з аніме

Дівчина одружилася з персонажкою з аніме (ФОТО) - фото 2

Люсі Нанамі одружилася з героїнею з аніме

Хоча такий союз не має юридичної сили, для Люсі це стало символічним кроком. Вона наголошує, що усвідомлює вигаданість персонажки, однак хотіла публічно висловити свої почуття та подяку за роль, яку Мамі відіграла у її житті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що іспанська мисткиня Алісія Фреміс стала першою людиною, яка одружилася з голограмою.

Також "Коментарі" писали, що в Японії чоловіка посадили на 1,5 роки у в'язницю за спойлери до фільмів та аніме.



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Джерело: https://whatsthejam.com/lifestyle/people-call-me-delusional-after-i-married-a-cartoon-character/
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