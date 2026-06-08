Девушка вышла замуж за персонажку с аниме (ФОТО)

В Японии набирает популярность необычная история француженки Люси Нанами, проведшей свадебную церемонию с вымышленной героиней аниме. Ее избранницей стала Мами – это персонаж популярной манги и аниме "Девушка напрокат" (Kanojo, Okarishimasu).

Люси Нанами вышла замуж за героиню с аниме Мами. Фото из открытых источников

24-летняя Люси впервые посетила Японию в 2015 году и увлеклась местной культурой. Позже она выучила японский язык и отправилась в Токио по программе студенческого обмена. Именно там в 2021 году она открыла для себя аниме "Девушка напрокат". По ее словам, она испытала особую эмоциональную связь с персонажкой Мами. Люси рассказывает, что ее привлекли уверенность и харизма героини.

"Именно образ Мами меня особенно поразил. Хотя она была условно злодейкой в сериале, я восхищалась ее уверенностью. Она держала всех других персонажей, что казалось мне очень привлекательным. Я знала, что я лесбиянка, еще с подросткового возраста, и просто не могла перестать думать о ней", — сказала Люси.

Со временем увлечение переросло в настоящий культ: девушка начала собирать тематическую коллекцию, потратив более 2 тысяч долларов на мягкие игрушки, фигурки, постеры и другую атрибутику.

Люси Нанами

Мами стала неотъемлемой частью жизни Люси. Она принимала сувениры с изображением персонажа на семейные встречи, в путешествии и организовала празднование помолвки на свой день рождения. Семья отнеслась к этому с пониманием и поддержкой.

В 2024 году Люси переехала в Токио на постоянное жительство. Там она познакомилась со своей реальной партнершей Каори, которая, по словам француженки, спокойно воспринимает ее увлечение вымышленной героиней.

"Я все еще любила Мами, но не считала, что мои отношения с ней должны мешать мне строить реальные отношения. Конечно, я рассказала Каори все о Мами, и она совсем не ревновала", – объясняет Люси.

Неожиданно история получила продолжение, когда компания, специализирующаяся на нестандартных церемониях, предложила Люси бесплатно провести "двумерную свадьбу". Во время церемонии невеста произнесла обеты на японском языке перед плюшевой копией Мами, одетой в свадебное платье.

Люси Нанами вышла замуж за героиню с аниме

Люси Нанами вышла замуж за героиню с аниме

Хотя у такого союза нет юридической силы, для Люси это стало символическим шагом. Она подчеркивает, что осознает вымышленность персонажа, однако хотела публично выразить свои чувства и благодарность за роль, которую Мами сыграла в ее жизни.

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