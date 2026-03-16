Згущенка краща за магазинну за 15 хвилин: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Рецепт домашнього згущеного молока простий. Достатньо трьох інгредієнтів та 15 хвилин часу і смаколик смакуватиме краще, ніж магазинний продукт.

Згущенка ідеально підходить для млинців, вафель, тостів, випічки або просто до чаю, пише видання “РБК-Україна”.

Для приготування потрібно три інгредієнти, які зазвичай є на кухні:

200 мл — молоко,

200 г — цукор,

20 г — вершкове масло.

Рецепт приготування:

1. Потрібно взяти каструлю з високими бортиками — під час варіння суміш активно піниться. У каструлі з’єднати всі інгредієнти та добре перемішати.

2. Поставити каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести суміш до кипіння. Як тільки вона закипить, збільшіть вогонь і варіть ще близько 10 хвилин, не припиняючи помішувати. Зазначається, що саме на цьому етапі формується характерний смак і колір згущенки.

3. Перелити гарячу згущенку в чисту банку та поставити в холодильник на кілька годин.

Суміш спочатку може виглядати занадто рідкою, однак в процесі охолодження вона стане більш густою.

Згущене молоко домашнього приготування можна зберігати в холодильнику декілька днів.

