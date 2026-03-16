Згущенка краща за магазинну за 15 хвилин: простий рецепт із трьох інгредієнтів
Згущенка краща за магазинну за 15 хвилин: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Простий рецепт приготування згущенки з трьох інгредієнтів

16 березня 2026, 12:31
Рецепт домашнього згущеного молока простий. Достатньо трьох інгредієнтів та 15 хвилин часу і смаколик смакуватиме краще, ніж магазинний продукт. 

Згущенка краща за магазинну за 15 хвилин: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Згущенка. Ілюстративне фото

Згущенка ідеально підходить для млинців, вафель, тостів, випічки або просто до чаю, пише видання “РБК-Україна”.

Для приготування потрібно три інгредієнти, які зазвичай є на кухні:

  • 200 мл — молоко, 

  • 200 г — цукор, 

  • 20 г — вершкове масло. 

Рецепт приготування: 

1. Потрібно взяти каструлю з високими бортиками — під час варіння суміш активно піниться. У каструлі з’єднати всі інгредієнти та добре перемішати. 

2. Поставити каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести суміш до кипіння. Як тільки вона закипить, збільшіть вогонь і варіть ще близько 10 хвилин, не припиняючи помішувати. Зазначається, що саме на цьому етапі формується характерний смак і колір згущенки.

3. Перелити гарячу згущенку в чисту банку та поставити в холодильник на кілька годин.

Суміш спочатку може виглядати занадто рідкою, однак в процесі охолодження вона стане більш густою. 

Згущене молоко домашнього приготування можна зберігати в холодильнику декілька днів. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про легендарний рецепт сливового пирога. Зазначається, що нібито в газеті The New York Times декілька років поспіль публікували цей рецепт пирога зі слив на численні прохання американських домогосподарок. І одного разу головний редактор вирішив поставити крапку — у газеті надрукували рецепт великим шрифтом востаннє — щоби всі охочі могли повісити рецепт на холодильник. Пиріг добре смакує теплим з кулькою ванільного морозива.




Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/domashnya-zgushchenka-15-hvilin-ka-100-raziv-1768292826.html
