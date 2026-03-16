Сгущенка лучше магазинной за 15 минут: простой рецепт из трех ингредиентов

Рецепт домашнего сгущенки простой. Достаточно трех ингредиентов и 15 минут времени и лакомство будет вкуснее, чем магазинный продукт.

Сгущенка идеально подходит для блинов, вафель, тостов, выпечки или просто к чаю, пишет издание "РБК-Украина".

Для приготовления нужно три ингредиента, которые обычно есть на кухне:

200 мл – молоко,

200 г — сахар,

20 г – сливочное масло.

Рецепт приготовления:

1. Нужно взять кастрюлю с высокими бортиками – во время варки смесь активно пенится. В кастрюле соединить ингредиенты и хорошо перемешать.

2. Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая довести смесь до кипения. Как только она закипит, увеличьте огонь и варите еще около 10 минут, не переставая помешивать. Отмечается, что именно на этом этапе формируется характерный вкус и цвет сгущенки.

3. Перелить горячую сгущенку в чистую банку и поставить в холодильник на несколько часов.

Смесь поначалу может выглядеть слишком жидкой, однако в процессе охлаждения она станет более густой.

Сгущенку домашнего приготовления можно хранить в холодильнике несколько дней.

