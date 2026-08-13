Забудьте про варення: зі слив готують пікантний соус на зиму - рецепт здивує

Сезон слив — саме час зробити незвичайну заготівлю на зиму. Замість традиційного варення можна приготувати пікантний сливовий соус із часником і гострим перцем.

Соус зв слив. Фото з відкритих джерел

Для приготування знадобляться:

2 кг слив,

200 г часнику,

3-4 свіжих гострих перців,

2 ст. л томатної пасти,

200 г цукру,

2 ст. л солі.

Спочатку потрібно підготувати банки: простерилізувати їх зручним способом, а кришки прокип’ятити.

Сливи добре миють, видаляють кісточки. Часник очищають, а з гострого перцю зрізають хвостики. Підготовлені інгредієнти пропускають через м’ясорубку, використовуючи насадку з найдрібнішими отворами.

До сливової суміші додають всі інші інгредієнти. Масу доводять до кипіння і варять 20–25 хвилин на невеликому вогні, періодично помішуючи, щоб соус не пригорів.

За п’ять хвилин до готовності соус за бажанням можна ще раз перебити занурювальним блендером. Тоді він матиме одноріднішу консистенцію.

Готовий гарячий соус розливають у стерилізовані банки та закатують кришками. Банки перевертають догори дном і залишають під ковдрою до повного охолодження.

Якщо хочеться м’якшого смаку, кількість гострого перцю можна зменшити. А от довше ніж 25 хвилин соус варити не радять, оскільки він може втратити гостроту.

Нагадаємо: портал “Коментарі писав рецепт варення зі слив, яке виходить густим, ароматним і нагадує улюблену шоколадну пасту. Для цього знадобляться всього п’ять основних інгредієнтів, а найкраще для рецепта підійде сорт “угорка”. Цей густий сливовий десерт із шоколадним ароматом можна подавати до млинців, сирників або просто намазувати на хліб.



