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Сливи перетворюються на “Нутелу”: цей рецепт варення здивує багатьох

Незвичне варення зі слив, какао та вершкового масла. Простий рецепт густого десерту зі смаком шоколадної пасти

12 серпня 2026, 12:46
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Кречмаровская Наталия

Сезон слив — чудовий привід приготувати не лише класичне варення. Цей варіант виходить густим, ароматним і нагадує улюблену шоколадну пасту. Для цього знадобляться всього п’ять основних інгредієнтів, а найкраще для рецепта підійде сорт “угорка”.

Сливи перетворюються на “Нутелу”: цей рецепт варення здивує багатьох

Варення зі слив. Ілюстративне фото

Інгредієнти

  • сливи — 3 кг;

  • какао-порошок — 150 г;

  • цукор — 1 кг;

  • ванільний цукор — 20 г;

  • вершкове масло — 250 г.

Як приготувати

Спочатку підготуйте банки та кришки — їх потрібно простерилізувати зручним способом.

Сливи добре вимийте, видаліть кісточки та подрібніть м’якоть до однорідного пюре за допомогою м’ясорубки або блендера.

Перекладіть сливове пюре в каструлю, додайте цукор і перемішайте. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Під час варіння регулярно знімайте піну. Варіть сливову масу 40-60 хвилин.

Після цього додайте какао та ванільний цукор. Ретельно перемішайте, щоб какао повністю розійшлося і не залишилося грудочок.

Далі покладіть вершкове масло. Перемішайте та проваріть варення ще 10 хвилин.

Готове варення, не знімаючи каструлю з мінімального вогню, розлийте у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.

Переверніть банки догори дном, накрийте ковдрою і залиште до повного охолодження. Зберігати таке варення рекомендують у темному прохолодному місці.

Результат — густий сливовий десерт із шоколадним ароматом, який можна подавати до млинців, сирників або просто намазувати на хліб.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як приготувати смачне та ароматне варення з абрикосів та апельсину. Для цього рецепта знадобиться мінімум інгредієнтів і близько пів години термічної обробки.



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