Забудьте о варенье: из слив готовят пикантный соус на зиму - рецепт удивит

Сезон слив – самое время сделать необычную заготовку на зиму. Вместо традиционного варенья можно приготовить пикантный сливовый соус с чесноком и острым перцем.

Соус из слив. Фото из открытых источников

Для приготовления понадобятся:

2 кг слив,

200 г чеснока,

3-4 свежих острых перцев,

2 ст. л томатной пасты,

200 г сахара,

2 ст. л соли.

Сначала нужно подготовить банки: простерилизовать их удобным способом, а крышки прокипятить.

Сливы хорошо моют, удаляют косточки. Чеснок очищают, а с острого перца срезают хвостики. Подготовленные ингредиенты пропускают через мясорубку, используя насадку с мелкими отверстиями.

К сливовой смеси добавляют все остальные ингредиенты. Массу доводят до кипения и варят 20-25 минут на небольшом огне, периодически помешивая, чтобы соус не пригорел.

За пять минут до готовности соус по желанию можно еще раз перебить погружным блендером. Тогда он будет иметь более однородную консистенцию.

Готовый соус разливают в стерилизованные банки и закатывают крышками. Банки переворачивают вверх дном и оставляют под одеялом до полного охлаждения.

Если хочется более мягкого вкуса, количество острого перца можно уменьшить. А вот дольше 25 минут соус варить не советуют, поскольку он может потерять остроту.

Напомним: портал "Комментарии писал рецепт варенья из слив, которое получается густым, ароматным и напоминает любимую шоколадную пасту. Для этого понадобятся всего пять основных ингредиентов, а лучше всего для рецепта подойдет сорт "венгерка". Этот густой сливовый десерт с шоколадным ароматом можно подавать к блинам, сырникам или просто намазывать на хлеб.



