"З’їли до останньої крихти!": новорічний салат, який підкорює гостей з першої ложки

Кулінарне кільце або форма (близько 16 см)

Як готуємо:

Спершу натираємо на великій тертці картоплю — це буде наш основний "фундамент". Далі — сир: також натираємо його, краще на дрібній тертці, щоб він ніжно ліг у салат.

Яйця варимо, чистимо, відділяємо жовтки від білків. Обидві частини натираємо окремо.

Помідор ріжемо кубиком і кладемо у друшляк, щоб стік зайвий сік — він нам у салаті не потрібен, інакше шари "попливуть". Куряче філе також ріжемо на акуратні кубики.

Починаємо збирати салат у кільці:

1 шар — картопля. Трішки підсолюємо і змазуємо майонезом.

2 шар — жовтки. Розподіляємо рівномірно.

3 шар — курка. Знову сіль і майонез.

4 шар — помідори. Трохи майонезу.

5 шар — натертий сир, а зверху — сітка з майонезу.

6 шар — білки. Вони створюють ефект "снігової ковдри" — дуже святково!

Залишилось лише обережно зняти кільце — і салат готовий! Прикрашайте за бажанням: ми додали шматочки болгарського перцю — яскраво, святково, апетитно.

Цей салат не просто гарно виглядає — він має збалансований, ніжний смак. Завдяки відсутності занадто "важких" інгредієнтів, він ідеально підходить до м’ясних страв, закусок, або як самостійна страва.

Нагадаємо, в архіві "Коментарів" є рецепти цікавих салатів. Зокрема подобається гостям салат "Ярослава".