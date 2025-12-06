"З’їли до останньої крихти!": новорічний салат, який підкорює гостей з першої ложки

Рубрики
Проніна Анна
Щороку на новорічний стіл хочеться поставити щось особливе — щоб було і красиво, і смачно, і не банально. Цього разу ми знайшли саме такий салат. Він став головним фаворитом у господинь і тепер прикрашає кожне свято.
Новорічний салат, який обожнюють діти та дорослі — красивий, ніжний, святковий
Це не просто салат — це справжній хіт, який поєднує знайомі інгредієнти у новий, надзвичайно ніжний і соковитий смак. А ще він дуже красиво виглядає на столі — наче торт із смачних шарів.
2 відварених картоплини
3 яйця
1 куряче філе (відварене, запечене або копчене)
1 стиглий помідор
100 г твердого сиру
Майонез
Сіль — за смаком
Болгарський перець — для прикраси (за бажанням)
Кулінарне кільце або форма (близько 16 см)
Спершу натираємо на великій тертці картоплю — це буде наш основний "фундамент". Далі — сир: також натираємо його, краще на дрібній тертці, щоб він ніжно ліг у салат.
Яйця варимо, чистимо, відділяємо жовтки від білків. Обидві частини натираємо окремо.
Помідор ріжемо кубиком і кладемо у друшляк, щоб стік зайвий сік — він нам у салаті не потрібен, інакше шари "попливуть". Куряче філе також ріжемо на акуратні кубики.
Починаємо збирати салат у кільці:
1 шар — картопля. Трішки підсолюємо і змазуємо майонезом.
2 шар — жовтки. Розподіляємо рівномірно.
3 шар — курка. Знову сіль і майонез.
4 шар — помідори. Трохи майонезу.
5 шар — натертий сир, а зверху — сітка з майонезу.
6 шар — білки. Вони створюють ефект "снігової ковдри" — дуже святково!
Залишилось лише обережно зняти кільце — і салат готовий! Прикрашайте за бажанням: ми додали шматочки болгарського перцю — яскраво, святково, апетитно.
Цей салат не просто гарно виглядає — він має збалансований, ніжний смак. Завдяки відсутності занадто "важких" інгредієнтів, він ідеально підходить до м’ясних страв, закусок, або як самостійна страва.
