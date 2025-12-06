logo_ukra

"З’їли до останньої крихти!": новорічний салат, який підкорює гостей з першої ложки

Смачний, яскравий і дуже ніжний — цей салат із простих інгредієнтів стане фаворитом на вашому новорічному столі. Готується легко, виглядає ефектно, а смакує ще краще!

6 грудня 2025, 15:53
Щороку на новорічний стіл хочеться поставити щось особливе — щоб було і красиво, і смачно, і не банально. Цього разу ми знайшли саме такий салат. Він став головним фаворитом у господинь і тепер прикрашає кожне свято.

"З’їли до останньої крихти!": новорічний салат, який підкорює гостей з першої ложки

Новорічний салат, який обожнюють діти та дорослі — красивий, ніжний, святковий

Це не просто салат — це справжній хіт, який поєднує знайомі інгредієнти у новий, надзвичайно ніжний і соковитий смак. А ще він дуже красиво виглядає на столі — наче торт із смачних шарів.

Що потрібно:

  • 2 відварених картоплини

  • 3 яйця

  • 1 куряче філе (відварене, запечене або копчене)

  • 1 стиглий помідор

  • 100 г твердого сиру

  • Майонез

  • Сіль — за смаком

  • Болгарський перець — для прикраси (за бажанням)

  • Кулінарне кільце або форма (близько 16 см)

    Як готуємо:

    Спершу натираємо на великій тертці картоплю — це буде наш основний "фундамент". Далі — сир: також натираємо його, краще на дрібній тертці, щоб він ніжно ліг у салат.

    Яйця варимо, чистимо, відділяємо жовтки від білків. Обидві частини натираємо окремо.

    Помідор ріжемо кубиком і кладемо у друшляк, щоб стік зайвий сік — він нам у салаті не потрібен, інакше шари "попливуть". Куряче філе також ріжемо на акуратні кубики.

    Починаємо збирати салат у кільці:
    1 шар — картопля. Трішки підсолюємо і змазуємо майонезом.
    2 шар — жовтки. Розподіляємо рівномірно.
    3 шар — курка. Знову сіль і майонез.
    4 шар — помідори. Трохи майонезу.
    5 шар — натертий сир, а зверху — сітка з майонезу.
    6 шар — білки. Вони створюють ефект "снігової ковдри" — дуже святково!

    Залишилось лише обережно зняти кільце — і салат готовий! Прикрашайте за бажанням: ми додали шматочки болгарського перцю — яскраво, святково, апетитно.

    Цей салат не просто гарно виглядає — він має збалансований, ніжний смак. Завдяки відсутності занадто "важких" інгредієнтів, він ідеально підходить до м’ясних страв, закусок, або як самостійна страва.

    Нагадаємо, в архіві "Коментарів" є рецепти цікавих салатів. Зокрема подобається гостям салат "Ярослава".



