Готуйте першим — не залишиться ані ложки: новорічний салат «Ярослава» став вірусним хітом серед господинь

На новорічні свята господині все частіше шукають не лише смачні, а й швидкі рецепти. Один із них — салат "Ярослава". Цей апетитний та простий у приготуванні салат вже став справжньою сенсацією у кулінарних спільнотах.

Салат «Ярослава» — яскравий, ніжний і улюблений гість святкового столу.

Основні переваги "Ярослави" — ніжна текстура, ситність, знайомі інгредієнти і приголомшливий смак. У складі — відварна картопля, копчена курка, консервований горошок, варені яйця, морква, огірок та майонез. Такий набір створює ідеальне поєднання, яке смакує всім — від дітей до вибагливих гостей.

Готується салат шарами. На дно роз’ємної форми натирають картоплю, злегка підсолюють і змащують майонезом. Потім — дрібно нарізане копчене куряче філе, знову трохи майонезу. Далі — шар консервованого горошку, і знову майонез. Наступний шар — варені яйця, натерті на терці. Після них — огірок (свіжий або маринований) і морква. Завершує композицію сітка з майонезу та святкове оздоблення горошком і зеленню.

Салат охолоджують перед подачею, щоб він добре просочився. За відгуками господинь, страва ідеально підходить як до святкового столу, так і до буденних зустрічей з близькими.

Головний секрет успіху — баланс між простими інгредієнтами та копченим м’ясом, яке надає салату виразного смаку. А ще — мінімум витрат часу та максимум апетитного результату. Недарма користувачі соцмереж пишуть: цей салат зникає першим, ще до того, як з’явиться друге.

