Главная Новости Досуг рецепты "Съели до последней крошки!": новогодний салат, покоряющий гостей из первой ложки
"Съели до последней крошки!": новогодний салат, покоряющий гостей из первой ложки

Вкусный, яркий и очень нежный – салат из простых ингредиентов станет фаворитом на вашем новогоднем столе. Готовится легко, смотрится эффектно, а смакует еще лучше!

6 декабря 2025, 15:53
Автор:
Проніна Анна

Каждый год на новогодний стол хочется поставить что-то особенное – чтобы было и красиво, и вкусно, и не банально. На этот раз мы нашли именно такой салат. Он стал главным фаворитом у хозяек и теперь украшает каждый праздник.

"Съели до последней крошки!": новогодний салат, покоряющий гостей из первой ложки

Новогодний салат, который обожают и дети, и взрослые — нежный, красивый, праздничный

Это не просто салат – это настоящий хит, сочетающий знакомые ингредиенты в новый, чрезвычайно нежный и сочный вкус. А еще он очень красиво смотрится на столе — как торт из вкусных слоев.

Что нужно:

  • 2 отварных картофелины

  • 3 яйца

  • 1 куриное филе (отварное, запеченное или копченое)

  • 1 спелый помидор

  • 100 г твердого сыра

  • Майонез

  • Соль – по вкусу

  • Болгарский перец – для украшения (по желанию)

  • Кулинарное кольцо или форма (около 16 см)

    Как готовим:

    Сначала натираем на большой терке картофель – это будет наш основной "фундамент". Далее – сыр: также натираем его, лучше на мелкой терке, чтобы он нежно лег в салат.

    Яйца варим, чистим, отделяем желтки от белков. Обе части натираем раздельно.

    Помидор режем кубиком и кладем в дуршлаг, чтобы стек лишний сок – он нам в салате не нужен, иначе слои поплывут. Куриное филе также режем на аккуратные кубики.

    Начинаем собирать салат в кольце:
    1 слой – картофель. Немножко подсаливаем и смазываем майонезом.
    2 слой – желтки. Распределяем умеренно.
    3 шар – курица. Снова соль и майонез.
    4 слой – помидоры. Немного майонеза.
    5 слой – натертый сыр, а сверху – сетка из майонеза.
    6 слой – белки. Они создают эффект "снежного одеяла" — очень празднично!

    Осталось только осторожно снять кольцо – и салат готов! Украшайте по желанию: мы добавили кусочки болгарского перца – ярко, празднично, аппетитно.

    Этот салат не просто красиво смотрится – он имеет сбалансированный, нежный вкус. Благодаря отсутствию слишком "тяжелых" ингредиентов, он идеально подходит к мясным блюдам, закускам, или как самостоятельное блюдо.

    Напомним, в архиве "Комментариев" есть рецепты интересных салатов. В частности нравится гостям салат " Ярослава ".



