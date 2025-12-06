"Съели до последней крошки!": новогодний салат, покоряющий гостей из первой ложки

Каждый год на новогодний стол хочется поставить что-то особенное – чтобы было и красиво, и вкусно, и не банально. На этот раз мы нашли именно такой салат. Он стал главным фаворитом у хозяек и теперь украшает каждый праздник.

Новогодний салат, который обожают и дети, и взрослые — нежный, красивый, праздничный

Это не просто салат – это настоящий хит, сочетающий знакомые ингредиенты в новый, чрезвычайно нежный и сочный вкус. А еще он очень красиво смотрится на столе — как торт из вкусных слоев.

Что нужно:

2 отварных картофелины

3 яйца

1 куриное филе (отварное, запеченное или копченое)

1 спелый помидор

100 г твердого сыра

Майонез

Соль – по вкусу

Болгарский перец – для украшения (по желанию)

Кулинарное кольцо или форма (около 16 см) Как готовим: Сначала натираем на большой терке картофель – это будет наш основной "фундамент". Далее – сыр: также натираем его, лучше на мелкой терке, чтобы он нежно лег в салат. Яйца варим, чистим, отделяем желтки от белков. Обе части натираем раздельно. Помидор режем кубиком и кладем в дуршлаг, чтобы стек лишний сок – он нам в салате не нужен, иначе слои поплывут. Куриное филе также режем на аккуратные кубики. Начинаем собирать салат в кольце:

1 слой – картофель. Немножко подсаливаем и смазываем майонезом.

2 слой – желтки. Распределяем умеренно.

3 шар – курица. Снова соль и майонез.

4 слой – помидоры. Немного майонеза.

5 слой – натертый сыр, а сверху – сетка из майонеза.

6 слой – белки. Они создают эффект "снежного одеяла" — очень празднично! Осталось только осторожно снять кольцо – и салат готов! Украшайте по желанию: мы добавили кусочки болгарского перца – ярко, празднично, аппетитно. Этот салат не просто красиво смотрится – он имеет сбалансированный, нежный вкус. Благодаря отсутствию слишком "тяжелых" ингредиентов, он идеально подходит к мясным блюдам, закускам, или как самостоятельное блюдо. Напомним, в архиве "Комментариев" есть рецепты интересных салатов. В частности нравится гостям салат " Ярослава ".