"Съели до последней крошки!": новогодний салат, покоряющий гостей из первой ложки

Каждый год на новогодний стол хочется поставить что-то особенное – чтобы было и красиво, и вкусно, и не банально. На этот раз мы нашли именно такой салат. Он стал главным фаворитом у хозяек и теперь украшает каждый праздник.
Новогодний салат, который обожают и дети, и взрослые — нежный, красивый, праздничный
Это не просто салат – это настоящий хит, сочетающий знакомые ингредиенты в новый, чрезвычайно нежный и сочный вкус. А еще он очень красиво смотрится на столе — как торт из вкусных слоев.
2 отварных картофелины
3 яйца
1 куриное филе (отварное, запеченное или копченое)
1 спелый помидор
100 г твердого сыра
Майонез
Соль – по вкусу
Болгарский перец – для украшения (по желанию)
Кулинарное кольцо или форма (около 16 см)
Сначала натираем на большой терке картофель – это будет наш основной "фундамент". Далее – сыр: также натираем его, лучше на мелкой терке, чтобы он нежно лег в салат.
Яйца варим, чистим, отделяем желтки от белков. Обе части натираем раздельно.
Помидор режем кубиком и кладем в дуршлаг, чтобы стек лишний сок – он нам в салате не нужен, иначе слои поплывут. Куриное филе также режем на аккуратные кубики.
Начинаем собирать салат в кольце:
1 слой – картофель. Немножко подсаливаем и смазываем майонезом.
2 слой – желтки. Распределяем умеренно.
3 шар – курица. Снова соль и майонез.
4 слой – помидоры. Немного майонеза.
5 слой – натертый сыр, а сверху – сетка из майонеза.
6 слой – белки. Они создают эффект "снежного одеяла" — очень празднично!
Осталось только осторожно снять кольцо – и салат готов! Украшайте по желанию: мы добавили кусочки болгарского перца – ярко, празднично, аппетитно.
Этот салат не просто красиво смотрится – он имеет сбалансированный, нежный вкус. Благодаря отсутствию слишком "тяжелых" ингредиентов, он идеально подходит к мясным блюдам, закускам, или как самостоятельное блюдо.
