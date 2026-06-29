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Вишневий соус до м’яса: простий рецепт пікантної та вишуканої приправи

Як приготувати простий та вишуканий вишневий соус до м’яса

29 червня 2026, 14:46
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Кречмаровская Наталия

Зі стиглих вишень можна приготувати не тільки пироги, вареники чи пиріжки, а й вишукану та пікантну приправу. Вишневий соус до м’яса чи сиру підкорить смаком.

Вишневий соус до м’яса: простий рецепт пікантної та вишуканої приправи

Вишня. Ілюстративне фото

Як приготувати вишневий соус розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. 

Інгредієнти: 

  • 500-600 г вишні без кісточки (свіжої або замороженої),

  • 3 бутони гвоздики,

  • 1 паличка кориці,

  • 0,5 ч. л хмелі-сунелі,

  • 100 г цукру,

  • 0,5 ч. л солі.

Покроковий рецепт: 

1. Якщо плануєте консервувати соус, то спершу потрібно підготувати банки та кришки — добре помити та простерилізувати зручним способом. 

2. Видалити кісточки з вишень, покладіть у каструлю, засипте цукром із сіллю та почекайте, щоб виділився сік.

3. Вишню доведіть до кипіння, варіть на невеликому вогні 5 хвилин після закипання.

4. Зніміть вишню з вогню і трохи охолодіть. Потім за допомогою блендеру перебийте вишню до стану соусу.

5. Додайте спеції та варіть ще 20 хвилин на маленькому вогні. Якщо соус занадто рідкий, можна додати для загущення розведений крохмаль. Соус готовий. 

6. Для консервації до соусу додайте 2 ст. л столового оцту та перелийте в стерилізовані банки. Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки на кришки та накрийте ковдрою до повного охолодження.

Зберігати соус можна в темному прохолодному приміщенні. А соус без оцту — в холодильнику. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що морозиво — простий та смачний десерт, який люблять і діти, і дорослі. Приготувати смаколик можна вдома — для цього потрібно лише три інгредієнти. На смак домашнє морозиво нагадує пломбір.




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Джерело: https://klopotenko.com/vishnevyj-sous-do-myasa/
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