Вишневый соус к мясу: простой рецепт пикантной и изысканной приправы

Из спелых вишен можно приготовить не только пироги, вареники или пирожки, но и изысканную и пикантную приправу. Вишневый соус к мясу или сыру покорит вкусом.

Вишня. Иллюстративное фото

Как приготовить вишневый соус, рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

500-600 г вишни без косточки (свежей или замороженной),

3 бутона гвоздики,

1 палочка корицы,

0,5 ч. л хмели-сунели,

100 г сахара,

0,5 ч. л соли.

Пошаговый рецепт:

1. Если планируете консервировать соус, то сначала нужно подготовить банки и крышки – хорошо помыть и простерилизовать удобным способом.

2. Удалите косточки с вишен, положите в кастрюлю, засыпьте сахаром с солью и подождите, чтобы выделился сок.

3. Вишню доведите до кипения, варите на небольшом огне 5 минут после закипания.

4. Снимите вишню с огня и немного охладите. Затем с помощью блендера перебейте вишню до соуса.

5. Добавьте специи и варите еще 20 минут на маленьком огне. Если соус слишком редкий, можно добавить для загущения разведенный крахмал. Соус готов.

6. Для консервации к соусу добавьте 2 ст. л столового уксуса и перелейте в стерилизованные банки. Закройте стерилизованными крышками, переверните банки на крышки и накройте одеялом до полного охлаждения.

Сохранять соус можно в темном прохладном помещении. А соус без уксуса – в холодильнике.

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