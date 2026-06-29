Вишневый соус к мясу: простой рецепт пикантной и изысканной приправы

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Кречмаровская Наталия
Из спелых вишен можно приготовить не только пироги, вареники или пирожки, но и изысканную и пикантную приправу. Вишневый соус к мясу или сыру покорит вкусом.
Вишня. Иллюстративное фото
Как приготовить вишневый соус, рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
500-600 г вишни без косточки (свежей или замороженной),
3 бутона гвоздики,
1 палочка корицы,
0,5 ч. л хмели-сунели,
100 г сахара,
0,5 ч. л соли.
1. Если планируете консервировать соус, то сначала нужно подготовить банки и крышки – хорошо помыть и простерилизовать удобным способом.
2. Удалите косточки с вишен, положите в кастрюлю, засыпьте сахаром с солью и подождите, чтобы выделился сок.
3. Вишню доведите до кипения, варите на небольшом огне 5 минут после закипания.
4. Снимите вишню с огня и немного охладите. Затем с помощью блендера перебейте вишню до соуса.
5. Добавьте специи и варите еще 20 минут на маленьком огне. Если соус слишком редкий, можно добавить для загущения разведенный крахмал. Соус готов.
6. Для консервации к соусу добавьте 2 ст. л столового уксуса и перелейте в стерилизованные банки. Закройте стерилизованными крышками, переверните банки на крышки и накройте одеялом до полного охлаждения.
Сохранять соус можно в темном прохладном помещении. А соус без уксуса – в холодильнике.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что мороженое — простой и вкусный десерт, который любят и дети, и взрослые. Приготовить вкуснятину можно дома – для этого нужно только три ингредиента. По вкусу домашнее мороженое напоминает пломбир.