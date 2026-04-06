Домашнє морозиво смачніше за магазинне: простий рецепт з трьох інгредієнтів

Морозиво — простий та смачний десерт, який люблять і діти, і дорослі. Приготувати смаколик можна вдома — для цього потрібно лише три інгредієнти. На смак домашнє морозиво нагадує пломбір.

Морозиво. Ілюстративне фото

Інгредієнти для домашнього морозива:

вершки 33% — 350 г,

згущене молоко — 150 г,

ванілін — на кінчику ножа.

Рецепт домашнього морозива:

1. Вершки, посуд для збивання та вінчик варто охолодити в холодильнику — так вершки краще зіб’ються.

2. Вершки вилити у посуд, додати ванілін та збивати міксером на низьких оборотах поступово збільшуючи потужність. Важливо — збивати потрібно до м’яких піків — маса готова, якщо на поверхні залишається слід від міксера.

3. Додати згущене молоко та перемішати міксером на низьких оборотах або обережно перемішати силіконовою лопаткою. Повинна утворитися більш ніжна та гладка маса. Також, за бажанням, можна додати фрукти, крихти шоколаду, карамель — обережно перемішати.

4. Вилити морозиво в контейнер з кришкою та поставити в морозилку. Протягом 3-х перших годин потрібно кожні 20-30 хвилин діставати контейнер та перемішувати морозиво — так не буде кристалів льоду, а консистенція буде більш кремовою. Потім залишити морозиво до повного замерзання.

5. Перед подачею морозива контейнер потрібно залишити на 5 хвилин при кімнатній температурі та розкласти десерт у форми. Морозиво можна прикрасити фруктами, топінгом, тертим шоколадом.

Варто пам’ятати, що домашнє морозиво швидко тане, адже не містить стабілізаторів та загусників. Однак, завдяки добре збитим вершкам, воно не розтікається, а зберігає повітряно-кремову структуру.

