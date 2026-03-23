Тістечко “Картопля”: простий рецепт приготування за 15 хвилин

23 березня 2026, 18:58
Кречмаровская Наталия

Тістечко “Картопля” — дуже поширене. Його полюбляють і діти, і дорослі за помірну солодкість та приємну текстуру. 

Цей десерт можна знайти майже в кожному магазині, однак його можна приготувати й дома — для цього потрібно небагато інгредієнтів та 15 хвилин. Простим рецептом поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Шеф-кухар розповів про класичний рецепт з ромом, адже тістечка “Картопля”, за його словами, це ромові кульки, популярний у багатьох країнах класичний десерт, котрий традиційно готують на Різдво та зимові свята. Також для основи беруть пісочне печиво, бісквіт чи коржі. Клопотенко радить готувати з цукровим печивом. Для декору можна взяти кокосову стружку чи горіхи. 

Інгредієнти для приготування тістечка: 

  • 250 г цукрового печива,

  • 70 г какао,

  • 250 г згущеного молока,

  • 1 ст. л рому,

  • 50 г волоських горіхів,

  • 50 г кокосової стружки.

Рецепт приготування десерту: 

1. У чаші блендера потрібно подрібнити 250 г печива до стану крихти. Печиво можна подрібнити його качалкою між двома листами пергаментного паперу. Отриману крихту пересипати в чималу миску.

2. До крихти з печива додати 70 г какао, 250 г згущеного молока  та 1 ст. л рому, ретельно перемішати, що інгредієнти добре з’єдналися.  Перемішувати краще руками, вдягнувши рукавички.

3. Сформувати чималі кульки – з цієї кількості інгредієнтів їх вийде приблизно 6.

4. Подрібнити 50 г волоських горіхів, висипати в миску, в іншу – кокосову стружку. Обваляти половину тістечок в горіхах, другу — в стружці.

5. Покласти тістечка в холодильник на годину, щоб вони трішки стабілізувалися.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав рецепт приготування згущеного молока.



Джерело: https://klopotenko.com/tistechko-kartoplya-klasychnyj-reczept-vid-yevgena-klopotenka/
