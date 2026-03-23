Пирожное "Картошка": простой рецепт приготовления за 15 минут

Пирожное "Картошка" — очень распространенное. Его любят и дети, и взрослые за умеренную сладость и приятную текстуру.

Пирожное "Картошка". Иллюстративное фото

Этот десерт можно найти почти в каждом магазине, однако его можно приготовить и дома – для этого нужно немного ингредиентов и 15 минут. Простым рецептом поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Шеф-повар рассказал о классическом рецепте с ромом, ведь пирожные "Картошка", по его словам, это ромовые шарики, популярный во многих странах классический десерт, традиционно готовящийся на Рождество и зимние праздники. Также для основания берут песочное печенье, бисквит или лепешки. Клопотенко рекомендует готовить с сахарным печеньем. Для декора можно взять кокосовую стружку или орехи.

Ингредиенты для приготовления пирожных:

250 г сахарного печенья,

70 г какао,

250 г сгущенки,

1 ст. л рома,

50 г грецких орехов,

50 г кокосовой стружки.

Рецепт приготовления десерта:

1. В чаше блендера нужно измельчить 250 г печенья до состояния крошки. Печенье можно измельчить его скалкой между двумя листами пергаментной бумаги. Получившуюся крошку пересыпать в немалую миску.

2. К крохе из печенья добавить 70 г какао, 250 г сгущенки и 1 ст. л рома, тщательно перемешать, что ингредиенты хорошо соединились. Перемешивать лучше руками, надев перчатки.

3. Сформировать немалые шарики – из этого количества ингредиентов их выйдет примерно 6.

4. Измельчить 50 г грецких орехов, высыпать в миску, в другую – кокосовую стружку. Обвалять половину пирожных в орехах, вторую – в стружке.

5. Положить пирожные в холодильник в час, чтобы они немного стабилизировались.

