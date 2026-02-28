Такого “Наполеона” ви ще не куштували: пісний торт, за яким повертаються знову і знову

Навіть під час посту можна дозволити собі справжній святковий торт. І мова не про сухий бісквіт чи компромісний десерт, а про повноцінний “Наполеон” – хрусткий, багатошаровий, з ніжним кремом.

Нічого смачнішого не їли – українки готують цей хрусткий і ніжний десерт в піст

Секрет – у правильному тісті на воді та заварному кремі на рослинному молоці. Без жодного молочного продукту, але зі смаком, який не поступається класичному варіанту.

Інгредієнти для коржів

180 мл води160 мл олії0,5 ч. ложки солі2 ч. ложки цукру450 г борошна10 г розпушувача

Для крему

Як готувати

1 л рослинного молока2 ст. ложки крохмалю1 ст. ложка борошна180 г цукру10 г ванільного цукру1 баночка джему

У глибокій мисці змішайте воду, олію, цукор і сіль. Додайте розпушувач, поступово всипайте просіяне борошно. Спочатку перемішуйте лопаткою, потім руками. Тісто має бути м’яким та еластичним. Накрийте його і залиште на 25 хвилин “відпочити”.

Після цього розділіть тісто на 12 рівних частин. Кожну розкачайте максимально тонко, виріжте коло діаметром близько 25 см. Наколіть виделкою і випікайте при 190° приблизно 5 хвилин. Коржі повинні стати золотистими й хрусткими. Обрізки не викидайте – з них вийде крихта для обсипання.

Крем готується просто, але важливо постійно помішувати. Змішайте сухі інгредієнти – цукор, ванільний цукор, борошно, крохмаль. Додайте частину рослинного молока, доведіть до однорідності, потім влийте решту. Варіть на середньому вогні до загустіння. Коли з’являться пухирці, проваріть ще 20 секунд. Накрийте плівкою “в контакт” і дайте повністю охолонути.

Збирання торта

На тарілку нанесіть трохи крему, викладіть перший корж, змастіть. Кожен третій шар замість крему покривайте фруктовим джемом – саме це додає яскравої нотки і робить смак глибшим.

Після останнього коржа притисніть торт тарілкою, обмастіть кремом зверху і з боків. Посипте крихтою з обрізків – краще подрібнювати руками, щоб шматочки були більшими.

Залиште торт на столі на годину, а потім поставте в холодильник мінімум на 5–6 годин, а краще на ніч. За цей час коржі просочаться і стануть ніжними всередині, зберігши легку хрусткість.

Результат – пісний “Наполеон”, який легко може стати головною зіркою святкового столу. І ніхто навіть не здогадається, що в ньому немає ані масла, ані молока.

