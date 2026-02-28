Весна відкриває новий рік: чому 1 березня в Україні боялися сварок і позик

1 березня в українській народній традиції – це не просто календарний початок весни. Колись саме цей день вважався початком нового року. Наші предки вірили, що в цей момент природа прокидається, а разом із нею оновлюється доля людини. Тому кожна дія, слово чи навіть думка мали особливу вагу.

Перший день весни в народній традиції – не просто дата, а містичний рубіж

Цей день пов’язували з вшануванням Ярила – давнього бога сонця та родючості. Саме він символізував життєву силу, тепло і новий цикл. Вважалося, що як зустрінеш перший день весни – таким буде й увесь рік.

Ритуали зустрічі весни

Однією з найяскравіших традицій було закликання весни. Дівчата виходили на пагорби, піднімалися на дерева або навіть дахи – “ближче до неба” – і співали веснянки-гуканки. Вони зверталися до весни з проханням прийти швидше, принести тепло, врожай і щастя.

Поширеною була традиція дарувати мартениці – прикраси з білих і червоних ниток. Вони символізували здоров’я, добробут і очищення. Люди вірили, що ці нитки захищають від хвороб і невдач.

Окреме місце займала тала вода. Господар заносив до хати сніг, і коли він танув, усі вмивалися цією водою. Її вважали цілющою. Тала вода 1 березня нібито “змивала” зимові негаразди і давала силу на весь рік.

Також у цей день прийнято було наводити лад у домі – мити вікна, викидати старі речі, очищати простір. Це символізувало відкриття дверей для нової енергії. Подекуди запалювали вогнища – як символ сонця і очищення.

Повір’я та прикмети

У народі вірили, що жінка, яка набере снігу й опівдні обітре ним руки, матиме ніжну і чисту шкіру. Погодувати безпритульну тварину – до достатку без матеріальних проблем. Якщо вагітна жінка стане на пагорб і зустріне перше сонце весни – дитина народиться міцною.

Погодні прикмети теж мали значення. Яка погода на Євдокії (1 березня) – таким буде літо. Східний вітер віщував сухий сезон, західний – дощовий, південний – теплий. Туман вважали знаком непогожого літа.

Що категорично забороняли

Сваритися, лаятися чи пліткувати – під забороною. Вважалося, що конфлікт цього дня “програмує” рік на негаразди. Не рекомендували позичати гроші – щоб не провести рік у нестатках. Забороняли шити й в’язати: казали, що нитки можуть “заплутати долю”.

Також не радили планувати важливі справи – вірили, що вони можуть завершитися невдачею. Натомість заохочували до милосердя і допомоги іншим.

Сьогодні ці традиції для багатьох виглядають як фольклор. Проте сенс, закладений у них, залишається актуальним: перший день весни – це момент внутрішнього оновлення, очищення і перезапуску. І навіть якщо не вірити в прикмети, символічне “перезавантаження” може стати гарною точкою старту для нового етапу життя.

