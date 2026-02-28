logo

Такого "Наполеона" вы еще не пробовали: постный торт, за которым возвращаются снова и снова

Без молока, без масла, без яиц – но с идеальной текстурой и тающим во рту кремом.

28 февраля 2026, 21:23
Даже на посту можно позволить себе настоящий праздничный торт. И речь не о сухом бисквите или компромиссном десерте, а о полноценном "Наполеоне" — хрустящем, многослойном, с нежным кремом.

Такого "Наполеона" вы еще не пробовали: постный торт, за которым возвращаются снова и снова

Ничего вкуснее не ели – украинки готовят этот хрустящий и нежный десерт в пост

Секрет – в правильном тесте на воде и заварном креме на растительном молоке. Без всякого молочного продукта, но со вкусом, который не уступает классическому варианту.

Ингредиенты для лепешек
180 мл воды
160 мл масла
0,5 ч. ложки соли
2 ч. ложки сахара
450 г муки
10 г разрыхлителя

Для крема
1 л растительного молока
2 ст. ложки крахмала
1 ст. кровати муки
180 г сахара
10 г ванильного сахара
1 баночка джема

Как готовить

В глубокой миске смешайте воду, растительное масло, сахар и соль. Добавьте разрыхлитель, постепенно всыпайте просеянную муку. Сначала перемешивайте лопаткой, затем руками. Тесто должно быть мягким и эластичным. Накройте его и оставьте на 25 минут "отдохнуть".

После этого разделите тесто на 12 равных частей. Каждую раскатайте максимально тонко, вырежьте круг диаметром около 25 см. Наколите вилкой и выпекайте при 190° примерно 5 минут. Коржи должны стать золотистыми и хрустящими. Обрезки не выбрасывайте – из них получится крошка для обсыпания.

Крем готовится просто, но важно постоянно помешивать. Смешайте сухие ингредиенты – сахар, ванильный сахар, муку, крахмал. Добавьте часть растительного молока, доведите до однородности, затем влейте остальное. Варите на среднем огне до загустения. Когда появятся пузырьки, проварите еще 20 секунд. Накройте пленкой в контакт и дайте полностью остыть.

Уборка торта

На тарелку нанесите немного крема, выложите первый корж, смажьте. Каждый третий слой вместо крема покрывайте фруктовым джемом – именно это придает яркую нотку и делает вкус глубже .

После последнего коржа прижмите торт тарелкой, обмажьте кремом сверху и по бокам. Посыпьте крошкой из обрезков – лучше измельчать руками, чтобы кусочки были больше.

Оставьте торт на столе в час, затем поставьте в холодильник минимум на 5–6 часов, а лучше на ночь. За это время лепешки пропитаются и станут нежными внутри, сохранив легкую хрусткость.

Результат – постный Наполеон, который легко может стать главной звездой праздничного стола. И никто даже не догадается, что в нем нет ни масла, ни молока.

