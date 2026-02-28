Такого "Наполеона" вы еще не пробовали: постный торт, за которым возвращаются снова и снова

Даже на посту можно позволить себе настоящий праздничный торт. И речь не о сухом бисквите или компромиссном десерте, а о полноценном "Наполеоне" — хрустящем, многослойном, с нежным кремом.

Ничего вкуснее не ели – украинки готовят этот хрустящий и нежный десерт в пост

Секрет – в правильном тесте на воде и заварном креме на растительном молоке. Без всякого молочного продукта, но со вкусом, который не уступает классическому варианту.

Ингредиенты для лепешек

180 мл воды160 мл масла0,5 ч. ложки соли2 ч. ложки сахара450 г муки10 г разрыхлителя

Для крема

Как готовить

1 л растительного молока2 ст. ложки крахмала1 ст. кровати муки180 г сахара10 г ванильного сахара1 баночка джема

В глубокой миске смешайте воду, растительное масло, сахар и соль. Добавьте разрыхлитель, постепенно всыпайте просеянную муку. Сначала перемешивайте лопаткой, затем руками. Тесто должно быть мягким и эластичным. Накройте его и оставьте на 25 минут "отдохнуть".

После этого разделите тесто на 12 равных частей. Каждую раскатайте максимально тонко, вырежьте круг диаметром около 25 см. Наколите вилкой и выпекайте при 190° примерно 5 минут. Коржи должны стать золотистыми и хрустящими. Обрезки не выбрасывайте – из них получится крошка для обсыпания.

Крем готовится просто, но важно постоянно помешивать. Смешайте сухие ингредиенты – сахар, ванильный сахар, муку, крахмал. Добавьте часть растительного молока, доведите до однородности, затем влейте остальное. Варите на среднем огне до загустения. Когда появятся пузырьки, проварите еще 20 секунд. Накройте пленкой в контакт и дайте полностью остыть.

Уборка торта

На тарелку нанесите немного крема, выложите первый корж, смажьте. Каждый третий слой вместо крема покрывайте фруктовым джемом – именно это придает яркую нотку и делает вкус глубже .

После последнего коржа прижмите торт тарелкой, обмажьте кремом сверху и по бокам. Посыпьте крошкой из обрезков – лучше измельчать руками, чтобы кусочки были больше.

Оставьте торт на столе в час, затем поставьте в холодильник минимум на 5–6 часов, а лучше на ночь. За это время лепешки пропитаются и станут нежными внутри, сохранив легкую хрусткость.

Результат – постный Наполеон, который легко может стать главной звездой праздничного стола. И никто даже не догадается, что в нем нет ни масла, ни молока.

