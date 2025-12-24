Святвечір — один із найсвятіших вечорів року для українців. Він припадає на 24 грудня і символізує очікування Різдва Христового. За давньою традицією, цього вечора родина сідає за пісний стіл із 12 страв, кожна з яких має особливе значення.

Сьогодні готують 12 страв на Святвечір: що входить у цей перелік

Чому саме 12 страв

Число дванадцять символізує 12 апостолів Ісуса Христа, а також повноту й духовну гармонію. Усі страви пісні, адже до появи першої зірки триває строгий піст.

Перелік традиційних 12 страв на Святвечір

1. Кутя

Головна страва Святвечора. Готується з пшениці, маку, меду та горіхів. Символізує життя, достаток і єдність роду.

2. Узвар

Напій із сушених фруктів — груш, яблук, слив. Уособлює чистоту, здоров’я та нове життя.

3. Борщ пісний

Зазвичай з квасолею або грибами. Символ щедрості землі та родинного тепла.

4. Вареники

Найчастіше з капустою, картоплею або грибами. Вважаються символом добробуту й домашнього затишку.

5. Голубці пісні

З рисом, пшоном чи грибами. Символізують мир і злагоду в родині.

6. Риба

Запечена, смажена або у вигляді холодцю. Риба — християнський символ віри.

7. Квасоля або горох

Уособлюють єдність роду та відродження після труднощів.

8. Капуста

Тушкована або квашена. Символ міцності та згуртованості сім’ї.

9. Гриби

Смажені, тушковані або в підливі. Вважаються даром лісу та символом Божої благодаті.

10. Каша

Пшенична, ячмінна або гречана. Символ родючості й праці.

11. Пампушки або пісні пироги

З маком, капустою чи яблуками. Символ радості та святкової щедрості.

12. Оселедець або інша холодна рибна страва

Означає стриманість і духовну чистоту.

Сучасні варіації

Сьогодні перелік може змінюватися залежно від регіону та сімейних традицій. Деякі родини замінюють окремі страви пісними салатами, печеними овочами чи стравами з булгуру або сочевиці. Головне — зберегти кількість і пісний характер трапези.

Святвечір — це не лише стіл

Найважливіше цього вечора — спільна молитва, тепла атмосфера та єдність родини. Страви мають не лише наситити, а й нагадати про духовний сенс Різдва.

Нехай Святвечір принесе у ваш дім мир, світло й благословення.

