Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Святвечір — один із найсвятіших вечорів року для українців. Він припадає на 24 грудня і символізує очікування Різдва Христового. За давньою традицією, цього вечора родина сідає за пісний стіл із 12 страв, кожна з яких має особливе значення.
Сьогодні готують 12 страв на Святвечір: що входить у цей перелік
Чому саме 12 страв
Число дванадцять символізує 12 апостолів Ісуса Христа, а також повноту й духовну гармонію. Усі страви пісні, адже до появи першої зірки триває строгий піст.
Перелік традиційних 12 страв на Святвечір
1. Кутя
Головна страва Святвечора. Готується з пшениці, маку, меду та горіхів. Символізує життя, достаток і єдність роду.
2. Узвар
Напій із сушених фруктів — груш, яблук, слив. Уособлює чистоту, здоров’я та нове життя.
3. Борщ пісний
Зазвичай з квасолею або грибами. Символ щедрості землі та родинного тепла.
4. Вареники
Найчастіше з капустою, картоплею або грибами. Вважаються символом добробуту й домашнього затишку.
5. Голубці пісні
З рисом, пшоном чи грибами. Символізують мир і злагоду в родині.
6. Риба
Запечена, смажена або у вигляді холодцю. Риба — християнський символ віри.
7. Квасоля або горох
Уособлюють єдність роду та відродження після труднощів.
8. Капуста
Тушкована або квашена. Символ міцності та згуртованості сім’ї.
9. Гриби
Смажені, тушковані або в підливі. Вважаються даром лісу та символом Божої благодаті.
10. Каша
Пшенична, ячмінна або гречана. Символ родючості й праці.
11. Пампушки або пісні пироги
З маком, капустою чи яблуками. Символ радості та святкової щедрості.
12. Оселедець або інша холодна рибна страва
Означає стриманість і духовну чистоту.
Сучасні варіації
Сьогодні перелік може змінюватися залежно від регіону та сімейних традицій. Деякі родини замінюють окремі страви пісними салатами, печеними овочами чи стравами з булгуру або сочевиці. Головне — зберегти кількість і пісний характер трапези.
Святвечір — це не лише стіл
Найважливіше цього вечора — спільна молитва, тепла атмосфера та єдність родини. Страви мають не лише наситити, а й нагадати про духовний сенс Різдва.
Нехай Святвечір принесе у ваш дім мир, світло й благословення.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав рецепти куті: традиційної та швидкої.