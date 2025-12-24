Кутя — головна страва Святвечора, без якої важко уявити різдвяний стіл. Вона символізує життя, добробут, пам’ять про предків і єдність родини. У кожній сім’ї є свій рецепт, але основа незмінна — зерно, мак і мед. Пропонуємо два перевірені рецепти куті: класичний і сучасний, швидший у приготуванні.

Два рецепти куті на Святвечір: традиційний і швидкий

Рецепт 1. Традиційна кутя з пшениці

Інгредієнти:

пшениця — 1 склянка

мак — 100 г

мед — 3–4 ст. л. (за смаком)

волоські горіхи — 100 г

родзинки — 50 г

вода — за потреби

дрібка солі

Спосіб приготування:

Пшеницю ретельно промийте та замочіть на 8–10 годин (краще на ніч).

Відваріть до м’якості (40–60 хвилин), злийте зайву воду.

Мак залийте окропом на 20 хвилин, злийте воду та перетріть до появи "макового молочка".

Родзинки залийте теплою водою на 10 хвилин.

Горіхи подрібніть ножем або злегка підсушіть.

Змішайте пшеницю з маком, родзинками й горіхами.

Додайте мед, дрібку солі та трохи теплої води для потрібної консистенції.

Символіка:

Пшениця — життя і достаток, мак — пам’ять роду, мед — Божа благодать.

Рецепт 2. Швидка кутя з рису

Інгредієнти:

рис круглозернистий — 1 склянка

мак — 80–100 г

мед — 2–3 ст. л.

родзинки або сушена журавлина — 50 г

мигдаль або волоські горіхи — 70 г

вода

щіпка солі

Спосіб приготування:

Рис промийте й відваріть до розсипчастого стану, остудіть.

Мак залийте окропом на 15–20 хвилин і подрібніть.

Сухофрукти замочіть у теплій воді.

Горіхи подрібніть.

З’єднайте рис, мак, сухофрукти й горіхи.

Додайте мед і трохи теплої води, обережно перемішайте.

Коли обирають цей варіант:

Цей рецепт популярний, коли бракує часу або пшениця недоступна. Смак ніжний і легкий — його особливо люблять діти.

Корисні поради

Мед додавайте лише в теплу, не гарячу кутю, щоб зберегти користь.

Консистенція має бути не сухою і не рідкою.

Перед подачею дайте куті настоятися 30–60 хвилин.

Який би рецепт ви не обрали, головне — готувати кутю з чистими думками та в родинному колі. Нехай Святвечір буде світлим і благословенним.

