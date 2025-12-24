Святвечер — один из самых святых вечеров года для украинцев. Он выпадает на 24 декабря и символизирует ожидания Рождества Христова. По давней традиции, в этот вечер семья садится за постный стол из 12 блюд, каждое из которых имеет особое значение.

Сегодня готовят 12 блюд на Святвечер: что входит в этот перечень

Почему именно 12 блюд

Число двенадцать символизирует 12 апостолов Иисуса Христа, а также полноту и духовную гармонию. Все блюда постные, ведь до появления первой звезды идет строгий пост.

Список традиционных 12 блюд в сочельник

1. Кутья

Главное блюдо Святвечера. Готовится из пшеницы, мака, меда и орехов. Символизирует жизнь, изобилие и единство рода.

2. Компот

Напиток из сушеных фруктов – груш, яблок, слив. Олицетворяет чистоту, здоровье и новую жизнь.

3. Борщ постный

Обычно с фасолью или грибами. Символ щедрости земли и семейного тепла.

4. Вареники

Чаще всего с капустой, картофелем или грибами. Считаются символом благополучия и домашнего уюта.

5. Голубцы постные

С рисом, пшеном или грибами. Символизируют мир и согласие в семье.

6. Рыба

Запеченная, жареная или в виде студня. Рыба – христианский символ веры.

7. Фасоль или горох

Олицетворяют единство рода и возрождения после трудностей.

8. Капуста

Тушеная или квашеная. Символ крепости и сплоченности семьи.

9. Грибы

Жареные, тушеные или в подливке. Считаются даром леса и символом благодати Божией.

10. Каша

Пшеничная, ячменная или гречневая. Символ плодородия и труда.

11. Пышки или песни пироги

С маком, капустой или яблоками. Символ радости и щедрости.

12. Сельдь или другое холодное рыбное блюдо

Означает воздержание и духовную чистоту.

Современные вариации

Сегодня список может изменяться в зависимости от региона и семейных традиций. Некоторые семьи заменяют отдельные блюда постными салатами, печеными овощами или блюдами из булгура или чечевицы. Главное – сохранить количество и постный характер трапезы.

Святвечер — это не только стол

Важнейшее в этот вечер — общая молитва, теплая атмосфера и единство семьи. Блюда должны не только насытить, но и напомнить о духовном смысле Рождества.

Пусть Святвечер принесет в ваш дом мир, свет и благословение.

Напомним, портал "Комментарии" писал рецепты кутьи: традиционной и быстрой.