Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Святвечер — один из самых святых вечеров года для украинцев. Он выпадает на 24 декабря и символизирует ожидания Рождества Христова. По давней традиции, в этот вечер семья садится за постный стол из 12 блюд, каждое из которых имеет особое значение.
Сегодня готовят 12 блюд на Святвечер: что входит в этот перечень
Почему именно 12 блюд
Число двенадцать символизирует 12 апостолов Иисуса Христа, а также полноту и духовную гармонию. Все блюда постные, ведь до появления первой звезды идет строгий пост.
Список традиционных 12 блюд в сочельник
1. Кутья
Главное блюдо Святвечера. Готовится из пшеницы, мака, меда и орехов. Символизирует жизнь, изобилие и единство рода.
2. Компот
Напиток из сушеных фруктов – груш, яблок, слив. Олицетворяет чистоту, здоровье и новую жизнь.
3. Борщ постный
Обычно с фасолью или грибами. Символ щедрости земли и семейного тепла.
4. Вареники
Чаще всего с капустой, картофелем или грибами. Считаются символом благополучия и домашнего уюта.
5. Голубцы постные
С рисом, пшеном или грибами. Символизируют мир и согласие в семье.
6. Рыба
Запеченная, жареная или в виде студня. Рыба – христианский символ веры.
7. Фасоль или горох
Олицетворяют единство рода и возрождения после трудностей.
8. Капуста
Тушеная или квашеная. Символ крепости и сплоченности семьи.
9. Грибы
Жареные, тушеные или в подливке. Считаются даром леса и символом благодати Божией.
10. Каша
Пшеничная, ячменная или гречневая. Символ плодородия и труда.
11. Пышки или песни пироги
С маком, капустой или яблоками. Символ радости и щедрости.
12. Сельдь или другое холодное рыбное блюдо
Означает воздержание и духовную чистоту.
Современные вариации
Сегодня список может изменяться в зависимости от региона и семейных традиций. Некоторые семьи заменяют отдельные блюда постными салатами, печеными овощами или блюдами из булгура или чечевицы. Главное – сохранить количество и постный характер трапезы.
Святвечер — это не только стол
Важнейшее в этот вечер — общая молитва, теплая атмосфера и единство семьи. Блюда должны не только насытить, но и напомнить о духовном смысле Рождества.
Пусть Святвечер принесет в ваш дом мир, свет и благословение.
Напомним, портал "Комментарии" писал рецепты кутьи: традиционной и быстрой.