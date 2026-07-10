Смак літа в одній банці: як приготувати домашній компот «Мохіто»

Коли літня спека стає нестерпною, класичні солодкі компоти не завжди добре тамують спрагу. Саме тому домашній компот "Мохіто" став справжнім хітом серед літніх заготовок. Цей напій поєднує в собі легку кислинку, приємну солодкість та неймовірну прохолоду м'яти. Найчастіше його готують на основі світлого агрусу, адже він ідеально імітує колір та кислинку класичного лайма.

Ілюстративне фото

Нижче детально розписано класичний та перевірений рецепт цього чудового напою.

Що знадобиться для приготування

Розрахунок інгредієнтів подано на одну 3-літрову банку:

Агрус (краще брати зелений або світло-жовтий) — 2 склянки (приблизно 350-400 грамів)

(краще брати зелений або світло-жовтий) — 2 склянки (приблизно 350-400 грамів) Лимон або лайм — 3-4 круглі скибочки

— 3-4 круглі скибочки Свіжа м'ята — 4-5 гілочок (разом із листочками)

— 4-5 гілочок (разом із листочками) Цукор — 1 склянка (200-250 грамів, залежно від того, наскільки солодкі напої ви любите)

— 1 склянка (200-250 грамів, залежно від того, наскільки солодкі напої ви любите) Вода — близько 2,5 літрів

Покроковий процес приготування

Процес приготування дуже простий і не потребує тривалої стерилізації банок із вмістом.

1. Підготовка інгредієнтів та тари

Помийте банку з харчовою содою та ретельно простерилізуйте її над парою або в духовці.

з харчовою содою та ретельно простерилізуйте її над парою або в духовці. Ошпарте кришку окропом.

окропом. Переберіть агрус , видаліть хвостики (хоча для компоту їх можна й залишити) та добре промийте ягоди.

, видаліть хвостики (хоча для компоту їх можна й залишити) та добре промийте ягоди. Промийте м'яту під проточною водою та обсушіть рушником.

під проточною водою та обсушіть рушником. Наріжте лимон або лайм кружальцями, обов'язково видаливши кісточки, щоб напій не гіркчив.

2. Наповнення банки

"На дно підготовленої стерильної банки, — радять досвідчені господині, — спочатку висипаємо весь агрус".

Покладіть зверху гілочки м'яти та скибочки лимона.

та скибочки лимона. Не бійтеся додавати м'яту разом із стеблами, адже вони дають насичений аромат.

3. Перше заливання (прогрівання)

Закип'ятіть воду у великій каструлі.

у великій каструлі. "Обережно залийте крутий окріп у банку до самого верху, — зазначається в кулінарних інструкціях, — робіть це повільно, щоб скло не тріснуло".

Прикрийте банку кришкою і залиште постояти на 15–20 хвилин, щоб ягоди та трава віддали свій сік і прогрілися.

4. Приготування сиропу

Злийте воду з банки назад у каструлю за допомогою спеціальної кришки з дірочками. Ягоди, лимон та м'ята мають залишитися на дні.

назад у каструлю за допомогою спеціальної кришки з дірочками. Ягоди, лимон та м'ята мають залишитися на дні. Додайте у злиту воду цукор та поставте каструлю на вогонь.

та поставте каструлю на вогонь. "Доведіть сироп до кипіння, — рекомендують кулінари, — і проваріть його 2-3 хвилини, щоб увесь цукор повністю розчинився".

5. Фінальний етап та закручування

Киплячим сиропом залийте ягоди в банці вдруге.

в банці вдруге. Одразу ж закатайте банку стерильною кришкою за допомогою ключа.

стерильною кришкою за допомогою ключа. Переверніть банку догори дном , поставте на рівну поверхню і ретельно вкутайте теплою ковдрою чи пледом.

, поставте на рівну поверхню і ретельно вкутайте теплою ковдрою чи пледом. "Залиште напій у такому стані до повного охолодження, — підсумовують автори рецепту, — зазвичай це займає близько доби".

Корисна порада для ідеального смаку

Коли компот охолоне, його можна переносити в комору або підвал. Свій фірмовий смак та красивий легкий відтінок напій набуде приблизно через місяць, коли ягоди повністю просочаться сиропом. Взимку перед подачею такий компот варто сильно охолодити або навіть кинути в склянку кілька кубиків льоду — тоді подібність до справжнього коктейлю "Мохіто" буде максимальною!

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