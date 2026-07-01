Гострі, хрусткі та неймовірно смачні: рецепт огірків із кетчупом «Чілі», який підкорить усіх

Консервовані огірки — це головна закуска на кожному зимовому столі. Але якщо звичайні маринади з кропом та часником вам уже трохи набридли, є чудовий спосіб здивувати родину. Огірки з додаванням кетчупу "Чілі" виходять неймовірно хрусткими, з приємною гостротою та солодкуватим присмаком. Сусіди точно випрошуватимуть цей рецепт!

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Нижче розписано найпростіший, але найсмачніший покроковий рецепт, який ідеально підходить для літрових банок.

Що знадобиться для приготування

Розрахунок інгредієнтів подано на 5 літрових банок (це приблизно 3–3,5 кг невеликих огірків).

Для кожної банки (на дно):

Парасолька кропу — 1 шт.

Лист хрону — невеличкий шматочок.

Часник — 2-3 зубчики.

Чорний перець горошком — 4-5 шт.

Запашний перець — 1-2 шт.

Для супер-маринаду:

Вода — 7 склянок (склянка 250 мл).

Кетчуп "Чілі" (будь-якої улюбленої марки) — 1 пачка (близько 250-300 г).

Цукор — 1 склянка.

Сіль (кам'яна, не йодована) — 2 столові ложки (з невеликою гіркою).

Оцет (звичайний столовий 9%) — 1 склянка.

Покрокова інструкція

Крок 1. Підготовка головного інгредієнта

Огірки ретельно помийте. Залийте їх холодною водою щонайменше на 2–3 години. Це найголовніший секрет: огірки вберуть вологу і завдяки цьому залишаться дзвінко хрусткими після стерилізації. Потім зріжте кінчики з обох боків.

Крок 2. Закладка в банки

У чисті (можна не стерилізувати, просто добре помити) літрові банки викладіть усю зелень, перець та часник. Огірки складайте щільно. Перший шар краще ставити вертикально, а зверху доносити дрібніші плоди горизонтально.

Крок 3. Варимо маринад

У велику каструлю налийте воду. Додайте сіль, цукор та кетчуп "Чілі". Добре перемішайте, щоб усе розчинилося. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Щойно маринад закипить, влийте оцет, потримайте на вогні ще 1 хвилину і вимикайте.

Крок 4. Заливка та стерилізація

Обережно розлийте гарячий маринад у банки з огірками до самого верху. Прикрийте банки чистими металевими кришками (але не закручуйте!).

Візьміть велику широку каструлю, покладіть на її дно рушник або тканинну серветку. Поставте туди банки та налийте в каструлю теплу воду так, щоб вона доходила до "плічок" банок. Поставте на вогонь. Після закипання води в каструлі стерилізуйте банки рівно 10–12 хвилин. Ви побачите, як огірки почнуть змінювати колір із яскраво-зеленого на оливковий.

Крок 5. Фінал

Обережно дістаньте банки з окропу та щільно закрутіть (або закатайте) кришки. Переверніть банки догори дном, поставте на рівну поверхню. Важливо: ці огірки не потрібно укутувати ковдрою! Якщо їх сильно утеплити, вони "зварилися" всередині й втратять свій знаменитий хрускіт. Просто дайте їм охолонути за кімнатної температури.

Корисні поради для ідеального результату

Які огірки брати? Обирайте невеликі, пухирчасті плоди. Салатні гладкі огірки для цього рецепту не підійдуть — вони стануть м'якими.

Обирайте невеликі, пухирчасті плоди. Салатні гладкі огірки для цього рецепту не підійдуть — вони стануть м'якими. Рівень гостроти. Якщо ви не любите дуже гостре, можна взяти половину пачки кетчупу "Чілі" та половину звичайного ніжне-томатного чи лагідного.

Якщо ви не любите дуже гостре, можна взяти половину пачки кетчупу "Чілі" та половину звичайного ніжне-томатного чи лагідного. Зберігання. Завдяки оцту та стерилізації такі огірочки чудово стоять навіть у звичайній квартирі в кладовці.

Взимку така закуска стане ідеальним доповненням до смаженої картопельки, запеченого м'яса або просто як самостійна страва до святкового столу!

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