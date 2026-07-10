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Вкус лета в одной банке: как приготовить домашний компот «Мохито»

Просто, быстро и невероятно вкусно: закрываем безалкогольный «Мохито» на зиму

10 июля 2026, 18:23
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Недилько Ксения

Когда летняя жара становится невыносимой, классические сладкие компоты не всегда хорошо утоляют жажду. Именно поэтому домашний компот "Мохито" стал настоящим хитом среди летних заготовок. Этот напиток сочетает в себе легкую кислинку, приятную сладость и невероятную прохладу мяты. Чаще его готовят на основе светлого крыжовника, ведь он идеально имитирует цвет и кислинку классического лайма.

Вкус лета в одной банке: как приготовить домашний компот «Мохито»

Иллюстративное фото

Ниже подробно расписан классический и проверенный рецепт этого замечательного напитка.

Что понадобится для приготовления

Расчет ингредиентов представлен на одну 3-литровую банку :

  • Крыжовник (лучше брать зеленый или светло-желтый) — 2 стакана (примерно 350-400 граммов)
  • Лимон или лайм — 3-4 круглых ломтика
  • Свежая мята — 4-5 веточек (вместе с листочками)
  • Сахар – 1 стакан (200-250 граммов, в зависимости от того, насколько сладкие напитки вы любите)
  • Вода – около 2,5 литров

Пошаговый процесс приготовления

Процесс приготовления очень прост и не требует длительной стерилизации банок с содержимым.

1. Подготовка ингредиентов и тары

  • Помойте банку с пищевой содой и тщательно простерилизуйте ее над паром или в духовке.
  • Ошпарте крышку кипятком.
  • Переберите крыжовник , удалите хвостики (хотя для компота их можно и оставить) и хорошо промойте ягоды.
  • Промойте мяту под проточной водой и обсушите полотенцем.
  • Нарежьте лимон или лайм кружочками, обязательно удалив косточки, чтобы напиток не горьковал.

2. Наполнение банки

  • "На дно подготовленной стерильной банки, – советуют опытные хозяйки, – сначала высыпаем весь крыжовник".
  • Уложите сверху веточки мяты и ломтики лимона.
  • Не бойтесь добавлять мяту вместе со стеблями , ведь они дают насыщенный аромат.

3. Первая заливка (прогревание)

  • Вскипятите воду в большой кастрюле.
  • "Осторожно залейте кипяток в банку до самого верха, — говорится в кулинарных инструкциях, — делайте это медленно, чтобы стекло не треснуло".
  • Прикройте банку крышкой и оставьте на 15–20 минут, чтобы ягоды и трава отдали свой сок и прогрелись.

4. Приготовление сиропа

  • Слейте воду из банки обратно в кастрюлю с помощью специальной крышки с дырочками. Ягоды, лимон и мята должны остаться на дне.
  • Добавьте в слитую воду сахар и поставьте кастрюлю на огонь.
  • "Доведите сироп до кипения, – рекомендуют кулинары, – и проварите его 2-3 минуты, чтобы весь сахар полностью растворился".

5. Финальный этап и закручивание

  • Кипящим сиропом залейте ягоды во второй банке.
  • Сразу же закатайте банку стерильной крышкой с помощью ключа.
  • Переверните банку вверх дном , поставьте на ровную поверхность и тщательно укутайте теплым одеялом или пледом.
  • "Оставьте напиток в таком состоянии до полного охлаждения, — заключают авторы рецепта, — обычно это занимает около суток".

Полезный совет для идеального вкуса

Когда компот остынет, его можно переносить в амбар или подвал. Свой фирменный вкус и красивый легкий оттенок напиток приобретет примерно через месяц, когда ягоды полностью пропитаются сиропом. Зимой перед подачей такой компот стоит сильно охладить или даже бросить в стакан несколько кубиков льда – тогда сходство с настоящим коктейлем "Мохито" будет максимальным!

Напомним , портал "Комментарии" писал о пошаговом рецепте хрустящих огурцов с кетчупом для ценителей острого .



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