Вкус лета в одной банке: как приготовить домашний компот «Мохито»

Когда летняя жара становится невыносимой, классические сладкие компоты не всегда хорошо утоляют жажду. Именно поэтому домашний компот "Мохито" стал настоящим хитом среди летних заготовок. Этот напиток сочетает в себе легкую кислинку, приятную сладость и невероятную прохладу мяты. Чаще его готовят на основе светлого крыжовника, ведь он идеально имитирует цвет и кислинку классического лайма.
Иллюстративное фото
Ниже подробно расписан классический и проверенный рецепт этого замечательного напитка.
Что понадобится для приготовления
Расчет ингредиентов представлен на одну 3-литровую банку :
- Крыжовник (лучше брать зеленый или светло-желтый) — 2 стакана (примерно 350-400 граммов)
- Лимон или лайм — 3-4 круглых ломтика
- Свежая мята — 4-5 веточек (вместе с листочками)
- Сахар – 1 стакан (200-250 граммов, в зависимости от того, насколько сладкие напитки вы любите)
- Вода – около 2,5 литров
Пошаговый процесс приготовления
Процесс приготовления очень прост и не требует длительной стерилизации банок с содержимым.
1. Подготовка ингредиентов и тары
- Помойте банку с пищевой содой и тщательно простерилизуйте ее над паром или в духовке.
- Ошпарте крышку кипятком.
- Переберите крыжовник , удалите хвостики (хотя для компота их можно и оставить) и хорошо промойте ягоды.
- Промойте мяту под проточной водой и обсушите полотенцем.
- Нарежьте лимон или лайм кружочками, обязательно удалив косточки, чтобы напиток не горьковал.
2. Наполнение банки
- "На дно подготовленной стерильной банки, – советуют опытные хозяйки, – сначала высыпаем весь крыжовник".
- Уложите сверху веточки мяты и ломтики лимона.
- Не бойтесь добавлять мяту вместе со стеблями , ведь они дают насыщенный аромат.
3. Первая заливка (прогревание)
- Вскипятите воду в большой кастрюле.
- "Осторожно залейте кипяток в банку до самого верха, — говорится в кулинарных инструкциях, — делайте это медленно, чтобы стекло не треснуло".
- Прикройте банку крышкой и оставьте на 15–20 минут, чтобы ягоды и трава отдали свой сок и прогрелись.
4. Приготовление сиропа
- Слейте воду из банки обратно в кастрюлю с помощью специальной крышки с дырочками. Ягоды, лимон и мята должны остаться на дне.
- Добавьте в слитую воду сахар и поставьте кастрюлю на огонь.
- "Доведите сироп до кипения, – рекомендуют кулинары, – и проварите его 2-3 минуты, чтобы весь сахар полностью растворился".
5. Финальный этап и закручивание
- Кипящим сиропом залейте ягоды во второй банке.
- Сразу же закатайте банку стерильной крышкой с помощью ключа.
- Переверните банку вверх дном , поставьте на ровную поверхность и тщательно укутайте теплым одеялом или пледом.
- "Оставьте напиток в таком состоянии до полного охлаждения, — заключают авторы рецепта, — обычно это занимает около суток".
Полезный совет для идеального вкуса
Когда компот остынет, его можно переносить в амбар или подвал. Свой фирменный вкус и красивый легкий оттенок напиток приобретет примерно через месяц, когда ягоды полностью пропитаются сиропом. Зимой перед подачей такой компот стоит сильно охладить или даже бросить в стакан несколько кубиков льда – тогда сходство с настоящим коктейлем "Мохито" будет максимальным!
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