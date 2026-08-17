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Сливи за цим рецептом зникають зі столу першими: як замаринувати на зиму

Як замаринувати сливи на зиму: точний список інгредієнтів та покроковий рецепт пікантної заготівлі до м’яса й салатів

17 серпня 2026, 13:09
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Кречмаровская Наталия

Зі слив можна зробити не тільки солодкі заготівлі. Пікантна закуска готується кілька днів, зате взимку чудово доповнює м’ясні страви та салати.

Сливи за цим рецептом зникають зі столу першими: як замаринувати на зиму

Сливи. Ілюстративне фото

Мариновані сливи — незвична, але дуже вдала заготівля на зиму. За наведеним рецептом для неї знадобляться 3 кг слив сорту угорка, а сам процес маринування займає три доби.

Для приготування потрібно взяти:

  • 3 кг непошкоджених слив,

  • 1 л води,

  • 650 г цукру,

  • 0,5 л оцту, 

  • 10 г лаврового листа, 

  • 1/2 ч. л чорного перцю,

  • 1/2 ч. л гвоздики.

Спочатку готують маринад. У каструлю наливають воду, додають цукор, лавровий лист, чорний перець і гвоздику. Коли рідина нагріється щонайменше до 80 градусів, вливають оцет.

Сливи миють, складають в окрему каструлю та заливають гарячим маринадом. Після цього їх залишають на добу.

Наступного дня маринад зливають, доводять до кипіння й знову заливають ним сливи. Ще доба — і можна переходити до фінального етапу.

На третю добу сливи перекладають у стерилізовані банки, заливають повторно прокип’яченим маринадом і закручують.

У результаті виходить пікантна заготівля з насиченим смаком, яку можна подавати до м’яса або додавати до салатів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сезон слив — саме час зробити незвичайну заготівлю на зиму. Фрукт може здивувати не лише солодкими заготовками. З них виходить густий ароматний соус із приємною гостротою, який чудово доповнить м’ясні страви.

Якщо хочеться м’якшого смаку, кількість гострого перцю можна зменшити. А от довше ніж 25 хвилин соус варити не радять, оскільки він може втратити гостроту.



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