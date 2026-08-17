Сливи за цим рецептом зникають зі столу першими: як замаринувати на зиму

Зі слив можна зробити не тільки солодкі заготівлі. Пікантна закуска готується кілька днів, зате взимку чудово доповнює м’ясні страви та салати.

Сливи. Ілюстративне фото

Мариновані сливи — незвична, але дуже вдала заготівля на зиму. За наведеним рецептом для неї знадобляться 3 кг слив сорту угорка, а сам процес маринування займає три доби.

Для приготування потрібно взяти:

3 кг непошкоджених слив,

1 л води,

650 г цукру,

0,5 л оцту,

10 г лаврового листа,

1/2 ч. л чорного перцю,

1/2 ч. л гвоздики.

Спочатку готують маринад. У каструлю наливають воду, додають цукор, лавровий лист, чорний перець і гвоздику. Коли рідина нагріється щонайменше до 80 градусів, вливають оцет.

Сливи миють, складають в окрему каструлю та заливають гарячим маринадом. Після цього їх залишають на добу.

Наступного дня маринад зливають, доводять до кипіння й знову заливають ним сливи. Ще доба — і можна переходити до фінального етапу.

На третю добу сливи перекладають у стерилізовані банки, заливають повторно прокип’яченим маринадом і закручують.

У результаті виходить пікантна заготівля з насиченим смаком, яку можна подавати до м’яса або додавати до салатів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сезон слив — саме час зробити незвичайну заготівлю на зиму. Фрукт може здивувати не лише солодкими заготовками. З них виходить густий ароматний соус із приємною гостротою, який чудово доповнить м’ясні страви.

Якщо хочеться м’якшого смаку, кількість гострого перцю можна зменшити. А от довше ніж 25 хвилин соус варити не радять, оскільки він може втратити гостроту.