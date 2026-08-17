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Сливы по этому рецепту исчезают со стола первыми: как замариновать на зиму

Как замариновать сливы на зиму: точный список ингредиентов и пошаговый рецепт пикантной заготовки к мясу и салатам

17 августа 2026, 13:09
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Кречмаровская Наталия

Из слив можно сделать не только сладкие заготовки. Пикантная закуска готовится несколько дней, но зимой прекрасно дополняет мясные блюда и салаты.

Сливы по этому рецепту исчезают со стола первыми: как замариновать на зиму

Сливы. Иллюстративное фото

Маринованные сливы – необычная, но очень удачная заготовка на зиму. По приведенному рецепту для нее понадобятся 3 кг слив сорта венгерка, а сам процесс маринования занимает трое суток.

Для приготовления нужно взять:

  • 3 кг неповрежденных слив,

  • 1 л воды,

  • 650 г сахара,

  • 0,5 л уксуса,

  • 10 г лаврового листа,

  • 1/2 ч. л черного перца,

  • 1/2 ч. л гвоздики.

Сначала готовят маринад. В кастрюлю наливают воду, добавляют сахар, лавровый лист, черный перец и гвоздику. Когда жидкость нагреется не менее 80 градусов, вливают уксус.

Сливы моют, складывают в отдельную кастрюлю и заливают горячим маринадом. После этого их оставляют в день.

На следующий день маринад сливают, доводят до кипения и снова заливают им сливы. Еще сутки – и можно переходить к финальному этапу.

На третьи сутки сливы переводят в стерилизованные банки, заливают повторно прокипяченным маринадом и закручивают.

В результате получается пикантная заготовка с насыщенным вкусом, которую можно подавать в мясо или добавлять в салаты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сезон слив — самое время сделать необычную заготовку на зиму. Фрукт может удивить не только сладкие заготовки. Из них получается густой ароматный соус с приятной остротой, прекрасно дополнит мясные блюда.

Если хочется более мягкого вкуса, количество острого перца можно уменьшить. А вот дольше 25 минут соус варить не советуют, поскольку он может потерять остроту.



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