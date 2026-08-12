Сливы превращаются в "Нутеллу": этот рецепт варенья удивит многих

Сезон слив – отличный повод приготовить не только классическое варенье. Этот вариант выходит густым, ароматным и напоминает любимую шоколадную пасту. Для этого понадобятся всего пять основных ингредиентов, а лучше всего для рецепта подойдет сорт "венгерка".

Варенье из слив. Иллюстративное фото

Ингредиенты

сливы – 3 кг;

какао-порошок – 150 г;

сахар – 1 кг;

ванильный сахар – 20 г;

сливочное масло – 250 г.

Как приготовить

Сначала подготовьте банки и крышки – их нужно простерилизовать удобным способом.

Сливы хорошо вымойте, удалите косточки и измельчите мякоть до однородного пюре с помощью мясорубки или блендера.

Переложите сливовое пюре в кастрюлю, добавьте сахар и перемешайте. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Во время варки регулярно снимайте пену. Варите сливовую массу 40-60 минут.

Затем добавьте какао и ванильный сахар. Тщательно перемешайте, чтобы какао полностью разошлось и не осталось комочков.

Далее уложите сливочное масло. Перемешайте и проварите варенье еще 10 минут.

Готовое варенье, не снимая кастрюлю с минимального огня, разлейте в стерилизованные банки и закройте герметично крышками.

Переверните банки вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного охлаждения. Хранить такое варенье рекомендуют в темном прохладном месте.

Результат – густой сливовый десерт с шоколадным ароматом, который можно подавать к блинам, сырникам или просто намазывать на хлеб.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить вкусное и ароматное варенье из абрикосов и апельсина. Для этого рецепта понадобится минимум ингредиентов и около получаса тепловой обработки.