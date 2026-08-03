Абрикосове варення з апельсином: цей рецепт підкорить ароматом і смаком

Додайте апельсин до абрикосів і варення буде неймовірно ароматним. Для цього рецепта знадобиться мінімум інгредієнтів і близько пів години термічної обробки.

Абрикосове варення. Ілюстративне фото

Одна з найароматніших літніх заготовок — абрикосове варення з апельсином. Поєднання стиглих літніх фруктів та апельсина робить десерт насиченим, а помірна кількість цукру дозволяє зберегти природний смак абрикосів. Варення виходить насичене, бурштинового кольору, а своїм ароматом повертає у тепле та сонячне літо.

Для приготування потрібні наступні інгредієнти:

1 кг абрикосів без кісточок,

1 середній або великий апельсин,

600-700 г цукру.

За бажанням можна додати сік половини лимона або чверть чайної ложки лимонної кислоти. Це допоможе зберегти колір та зробить варення густішим.

Спочатку потрібно помити абрикоси та видалити кісточки. Апельсин потрібно обдати окропом, очистити від шкірки або залишити трохи цедри для більш насиченого аромату. Після цього видалити кісточки. Апельсин та абрикоси потрібно подрібнити блендером або пропустити через м'ясорубку.

Далі потрібно додати 600-700 г цукру. Потім суміш ставлять на слабкий вогонь, доводять до кипіння і варять 20-30 хвилин, регулярно помішуючи та знімаючи піну.

Гаряче варення одразу розливають у стерильні банки й герметично закривають кришками. Після охолодження заготовку рекомендують зберігати у прохолодному місці.

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