76187

2371.51

43.89

51.77

Головна Новини Дозвілля рецепти Салат “Бита редиска”: простий рецепт закуски, яка здивує кожного
Салат “Бита редиска”: простий рецепт закуски, яка здивує кожного

Як приготувати пікантну закуску з редиски - цей рецепт підкорить кожного

17 квітня 2026, 15:48
Кречмаровская Наталия

Розпочинається сезон свіжих овочів, тож саме час приготувати смачну, хрустку та пікантну закуску із редиски. Салат “Бита редиска” здивує та вразить кожного.

Салат "Бита редиска": Фото з відкритих джерел

І так, дійсно, редиску потрібно бити. Це допоможе швидше та повніше промаринувати овоч, а смак буде яскравішим та насиченішим, пише видання “Уніан”. 

Інгредієнти для салату “Бита редиска”: 

  • редиска — 300 г,

  • часник — 3 зубчики, 

  • кріп — невеликий пучок, 

  • яблучний оцет (6%) -1 ст.л, 

  • олія — 1 ст.л, 

  • сіль — 0,5-0,75 ч. л,

  • цукор — 1 ч.л,

  • гострий перець чилі та чорний перець горошком — за бажанням. 

Приготування салату:

1. Редиску потрібно добре вимити, зрізати хвостики та акуратно відбити її кухонним молотком — овоч має розтріскатися. 

2. Відбиту редиску перекласти в миску, додати кріп, часник, оцет, сіль, цукор, олію та інші спеції за бажанням. Все добре перемішати, закрити миску плівкою та залишити в холодильнику. За 1,5-2 години редиска промаринується. 

3. Таким способом можна приготувати салат в банці чи у пакеті із зіп-застібкою. Всі інгредієнти потрібно скласти в ємність, герметично її закрити та добре струсити. Далі потрібно залишити в холодильнику для маринування. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що приготували улюблені ласощі багатьох можна з трьох інгредієнтів. Рецепт домашнього згущеного молока простий. Достатньо трьох інгредієнтів та 15 хвилин часу і смаколик смакуватиме краще, ніж магазинний продукт. Згущенка ідеально підходить для млинців, вафель, тостів, випічки або просто до чаю. Для приготування потрібно три інгредієнти, які зазвичай є на кухні: молоко, цукор, вершкове масло. 




Джерело: https://www.unian.ua/recipes/appetizer/bita-rediska-recept-shvidkoji-ta-smachnoji-zakuski-13022352.html
