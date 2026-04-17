Салат “Бита редиска”: простий рецепт закуски, яка здивує кожного

Розпочинається сезон свіжих овочів, тож саме час приготувати смачну, хрустку та пікантну закуску із редиски. Салат “Бита редиска” здивує та вразить кожного.

Салат "Бита редиска": Фото з відкритих джерел

І так, дійсно, редиску потрібно бити. Це допоможе швидше та повніше промаринувати овоч, а смак буде яскравішим та насиченішим, пише видання “Уніан”.

Інгредієнти для салату “Бита редиска”:

редиска — 300 г,

часник — 3 зубчики,

кріп — невеликий пучок,

яблучний оцет (6%) -1 ст.л,

олія — 1 ст.л,

сіль — 0,5-0,75 ч. л,

цукор — 1 ч.л,

гострий перець чилі та чорний перець горошком — за бажанням.

Приготування салату:

1. Редиску потрібно добре вимити, зрізати хвостики та акуратно відбити її кухонним молотком — овоч має розтріскатися.

2. Відбиту редиску перекласти в миску, додати кріп, часник, оцет, сіль, цукор, олію та інші спеції за бажанням. Все добре перемішати, закрити миску плівкою та залишити в холодильнику. За 1,5-2 години редиска промаринується.

3. Таким способом можна приготувати салат в банці чи у пакеті із зіп-застібкою. Всі інгредієнти потрібно скласти в ємність, герметично її закрити та добре струсити. Далі потрібно залишити в холодильнику для маринування.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що приготували улюблені ласощі багатьох можна з трьох інгредієнтів. Рецепт домашнього згущеного молока простий. Достатньо трьох інгредієнтів та 15 хвилин часу і смаколик смакуватиме краще, ніж магазинний продукт. Згущенка ідеально підходить для млинців, вафель, тостів, випічки або просто до чаю. Для приготування потрібно три інгредієнти, які зазвичай є на кухні: молоко, цукор, вершкове масло.



