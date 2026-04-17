Салат “Бита редиска”: простий рецепт закуски, яка здивує кожного

Кречмаровская Наталия
Розпочинається сезон свіжих овочів, тож саме час приготувати смачну, хрустку та пікантну закуску із редиски. Салат “Бита редиска” здивує та вразить кожного.
І так, дійсно, редиску потрібно бити. Це допоможе швидше та повніше промаринувати овоч, а смак буде яскравішим та насиченішим, пише видання “Уніан”.
редиска — 300 г,
часник — 3 зубчики,
кріп — невеликий пучок,
яблучний оцет (6%) -1 ст.л,
олія — 1 ст.л,
сіль — 0,5-0,75 ч. л,
цукор — 1 ч.л,
гострий перець чилі та чорний перець горошком — за бажанням.
1. Редиску потрібно добре вимити, зрізати хвостики та акуратно відбити її кухонним молотком — овоч має розтріскатися.
2. Відбиту редиску перекласти в миску, додати кріп, часник, оцет, сіль, цукор, олію та інші спеції за бажанням. Все добре перемішати, закрити миску плівкою та залишити в холодильнику. За 1,5-2 години редиска промаринується.
3. Таким способом можна приготувати салат в банці чи у пакеті із зіп-застібкою. Всі інгредієнти потрібно скласти в ємність, герметично її закрити та добре струсити. Далі потрібно залишити в холодильнику для маринування.
