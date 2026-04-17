Салат "Быта редиска": простой рецепт закуски, которая удивит каждого
НОВОСТИ

Салат "Быта редиска": простой рецепт закуски, которая удивит каждого

Как приготовить пикантную закуску из редиски – этот рецепт покорит каждого

17 апреля 2026, 15:48
Кречмаровская Наталия

Начинается сезон свежих овощей, поэтому самое время приготовить вкусную, хрустящую и пикантную закуску из редиски. Салат "Быта редиска" удивит и поразит каждого.

Салат "Битая редиска": Фото из открытых источников

И да, действительно, редиску нужно бить. Это поможет быстрее и полнее промариновать овощ, а вкус будет ярче и насыщеннее, пишет издание "Униан".

Ингредиенты для салата "Быта редиска":

  • редиска — 300 г,

  • чеснок – 3 зубчика,

  • укроп – небольшой пучок,

  • яблочный уксус (6%) -1 ст.л,

  • масло – 1 ст.л,

  • соль – 0,5-0,75 ч. л,

  • сахар – 1 ч.л,

  • острый перец чили и черный перец горошком – по желанию.

Приготовление салата:

1. Редиску нужно хорошо вымыть, срезать хвостики и аккуратно отбить ее кухонным молотком — овощ должен растрескаться.

2. Отбитую редиску переложить в миску, добавить укроп, чеснок, уксус, соль, сахар, растительное масло и другие специи по желанию. Все хорошо перемешать, закрыть пленкой миску и оставить в холодильнике. Через 1,5-2 часа редиска промаринуется.

3. Таким способом можно приготовить салат в банке или в пакете с зип-застежкой. Все ингредиенты нужно сложить в емкость, герметично закрыть и хорошо встряхнуть. Далее нужно оставить в холодильнике для маринования.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что приготовили любимое лакомство многих можно из трех ингредиентов. Рецепт домашнего сгущенки прост. Достаточно трех ингредиентов и 15 минут времени и вкус вкуснее, чем магазинный продукт. Сгущенка идеально подходит для блинов, вафель, тостов, выпечки или просто к чаю. Для приготовления требуются три ингредиента, которые обычно есть на кухне: молоко, сахар, сливочное масло.





Источник: https://www.unian.ua/recipes/appetizer/bita-rediska-recept-shvidkoji-ta-smachnoji-zakuski-13022352.html
