Рецепти з «бур’яну» на городі: як приготувати портулак з часниковими «стрілками»

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Недилько Ксения
Більшість городників вважають портулак городній своїм запеклим ворогом. Ця рослина з м’ясистими листочками та червонуватими стеблами розростається на грядках із блискавичною швидкістю, окупуючи кожен вільний сантиметр землі. Проте в країнах Середземномор’я, Кавказу та Азії портулак — це не сміття, а визнаний делікатес. За своїм смаком він нагадує суміш щавлю, шпинату та молодого стручкового горошку з приємною освіжаючою кислинкою.
Портулак. Ілюстративне фото
Якщо поєднати цей корисний "бур’ян" із ще одним сезонним делікатесом — часниковими стрілками, вийде фантастична, вітамінна та абсолютно безкоштовна літня страва.
Перш ніж нести портулак на компoстну купу, знайте: ця рослина є одним із лідерів серед зелені за вмістом омега-3 жирних кислот. Також вона багата на вітаміни А, С, групи В, магній, залізо та кальцій. На відміну від шпинату, портулак зберігає легку приємну хрусткість навіть після теплової обробки.
Усі інгредієнти для цієї страви буквально ростуть під ногами. Вам знадобляться:
Важливо: Збирайте портулак лише на тих ділянках, де грядки не оброблялися хімікатами від шкідників чи бур'янів. Обирайте молоді рослини до початку їхнього активного цвітіння — їхні стебла найніжніші.
Крок 1: Ретельна підготовка зелені
Крок 2: Обсмажування часникових стрілок
Крок 3: Додавання портулаку
Крок 4: Фінальні штрихи
Викладіть ароматну зелень на тарілку і щедро притрусіть кунжутом (його можна заздалегідь злегка обсмажити на сухій сковороді для горіхового аромату).
Ця страва прекрасна як у гарячому, так і в холодному вигляді. Вона ідеально підходить:
Наступного разу, коли вийдете на город на прополку, не викидайте портулак. Спробуйте приготувати його за цим рецептом, і цей "бур’ян" назавжди перейде зі статусу шкідника до списку ваших улюблених літніх страв!
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