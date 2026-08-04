Рецепти з «бур’яну» на городі: як приготувати портулак з часниковими «стрілками»

Більшість городників вважають портулак городній своїм запеклим ворогом. Ця рослина з м’ясистими листочками та червонуватими стеблами розростається на грядках із блискавичною швидкістю, окупуючи кожен вільний сантиметр землі. Проте в країнах Середземномор’я, Кавказу та Азії портулак — це не сміття, а визнаний делікатес. За своїм смаком він нагадує суміш щавлю, шпинату та молодого стручкового горошку з приємною освіжаючою кислинкою.

Портулак. Ілюстративне фото

Якщо поєднати цей корисний "бур’ян" із ще одним сезонним делікатесом — часниковими стрілками, вийде фантастична, вітамінна та абсолютно безкоштовна літня страва.

Користь, про яку ви не здогадувалися

Перш ніж нести портулак на компoстну купу, знайте: ця рослина є одним із лідерів серед зелені за вмістом омега-3 жирних кислот. Також вона багата на вітаміни А, С, групи В, магній, залізо та кальцій. На відміну від шпинату, портулак зберігає легку приємну хрусткість навіть після теплової обробки.

Що знадобиться для приготування?

Усі інгредієнти для цієї страви буквально ростуть під ногами. Вам знадобляться:

Молодий портулак (стебла разом із листям) — великий пучок (близько 300–400 г)

(стебла разом із листям) — великий пучок (близько 300–400 г) Часникові стрілки — 150–200 г

— 150–200 г Рослинна олія (соняшникова або оливкова) — 2–3 ст. ложки

(соняшникова або оливкова) — 2–3 ст. ложки Соєвий соус — 2 ст. ложки

— 2 ст. ложки Кунжут — 1 ст. ложка (для подачі)

— 1 ст. ложка (для подачі) Сіль, чорний перець — за смаком

— за смаком Лимонний сік або яблучний оцет — 1 ч. ложка (за бажанням, для гостроти смаку)

Важливо: Збирайте портулак лише на тих ділянках, де грядки не оброблялися хімікатами від шкідників чи бур'янів. Обирайте молоді рослини до початку їхнього активного цвітіння — їхні стебла найніжніші.

Покроковий рецепт: теплий салат (або гарнір)

Крок 1: Ретельна підготовка зелені

Портулак дуже близько стелеться до землі, тому його потрібно промити у великій кількості холодної води кілька разів, щоб повністю позбутися піску. Обсушіть зелень рушником. Наріжте портулак шматочками завдовжки 4–5 см (використовуйте і листя, і стебла). У часникових стрілок відріжте жорстку верхню частину (бутон). Самі стрілки наріжте так само — брусочками по 4–5 см.

Крок 2: Обсмажування часникових стрілок

Розігрійте глибоку сковороду або вок з рослинною олією на середньому вогні. Викладіть часникові стрілки. Оскільки вони щільніші за портулак, їх потрібно готувати першими. Обсмажуйте стрілки, періодично помішуючи, протягом 5–7 хвилин. Вони мають змінити колір на більш темний і стати м’якими.

Крок 3: Додавання портулаку

Додайте до сковороди нарізаний портулак. Спочатку здаватиметься, що зелені занадто багато, але вже за хвилину вона пустить сік і зменшиться в об’ємі вдвічі (як шпинат). Тушкуйте все разом ще 3–4 хвилини. Головне — не переварити портулак, щоб його стебла залишилися приємно хрусткими (стан аль денте).

Крок 4: Фінальні штрихи

Влийте соєвий соус, додайте дрібку солі, чорний перець та за бажанням лимонний сік. Перемішайте страву, прогрійте ще 1 хвилину, щоб смаки об’єдналися, і зніміть з вогню.

Як подавати страву?

Викладіть ароматну зелень на тарілку і щедро притрусіть кунжутом (його можна заздалегідь злегка обсмажити на сухій сковороді для горіхового аромату).

Ця страва прекрасна як у гарячому, так і в холодному вигляді. Вона ідеально підходить:

Як легкий самостійний гарнір до запеченого м’яса чи риби.

Як додаток до відвареної молодої картоплі чи рису.

Як пікантна закуска до міцних напоїв.

Наступного разу, коли вийдете на город на прополку, не викидайте портулак. Спробуйте приготувати його за цим рецептом, і цей "бур’ян" назавжди перейде зі статусу шкідника до списку ваших улюблених літніх страв!

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