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Рецепты из «сорняка» на огороде: как приготовить портулак с чесночными «стрелками»

Чем так полезен портулак, который не дает жизни растениям на огороде

4 августа 2026, 11:21
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Недилько Ксения

Большинство огородников считают огородный портулак своим ожесточенным врагом. Это растение с мясистыми листочками и красноватыми стеблями разрастается на грядках с молниеносной скоростью, окупая каждый свободный сантиметр земли. Однако в странах Средиземноморья, Кавказа и Азии портулак – это не мусор, а признанный деликатес. По своему вкусу он напоминает смесь щавеля, шпината и молодого стручкового горошка с приятной освежающей кислинкой.

Рецепты из «сорняка» на огороде: как приготовить портулак с чесночными «стрелками»

Портулак. Иллюстративное фото

Если объединить этот полезный "сорняк" с еще одним сезонным деликатесом — чесночными стрелками, получится фантастическое, витаминное и абсолютно бесплатное летнее блюдо.

Польза, о которой вы не догадывались

Прежде чем нести портулак на компoстную кучу, знайте: это растение является одним из лидеров среди зелени по содержанию омега-3 жирных кислот. Также она богата витаминами А, С, группой В, магнием, железом и кальцием. В отличие от шпината, портулак сохраняет легкую приятную хрусткость даже после тепловой обработки.

Что пригодится для приготовления?

Все ингредиенты для этого блюда практически растут под ногами. Вам понадобятся:

  • Молодой портулак (стебли вместе с листьями) – большой пучок (около 300–400 г)
  • Чесночные стрелки — 150-200 г
  • Растительное масло (подсолнечное или оливковое) — 2-3 ст. ложки
  • Соевый соус – 2 ст. ложки
  • Кунжут – 1 ст. ложка (для подачи)
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Лимонный сок или яблочный уксус – 1 ч. ложка (по желанию, для остроты вкуса)

Важно: Собирайте портулак только на тех участках, где грядки не обрабатывались химикатами от вредителей или сорняков. Выбирайте молодые растения до начала их активного цветения – их стебли нежнейшие.

Пошаговый рецепт: теплый салат (или гарнир)

Шаг 1: Тщательная подготовка зелени

  1. Портулак очень близко стелется к земле, поэтому его нужно промыть в большом количестве холодной воды несколько раз, чтобы полностью избавиться от песка.
  2. Обсушите зелень полотенцем. Нарежьте портулак кусочками длиной 4-5 см (используйте и листья, и стебли).
  3. У чесночных стрелок отрежьте жесткую верхнюю часть (бутон). Сами стрелки нарежьте так же брусочками по 4-5 см.

Шаг 2: Обжаривание чесночных стрелок

  1. Разогрейте глубокую сковороду или вок с растительным маслом на среднем огне.
  2. Выложите чесночные стрелки. Поскольку они плотнее портулака, их нужно готовить первыми.
  3. Обжаривайте стрелки, периодически помешивая, в течение 5–7 минут. Они должны изменить цвет более темный и стать мягкими.

Шаг 3: Добавление портулака

  1. Добавьте в сковороду нарезанный портулак.
  2. Сначала будет казаться, что зелени слишком много, но уже через минуту она пустит сок и уменьшится в объеме вдвое (как шпинат).
  3. Тушите все вместе еще 3–4 минуты. Главное — не переварить портулак, чтобы его стебли остались приятно хрустящими (состояние аль денте ).

Шаг 4: Финальные штрихи

  1. Влейте соевый соус, добавьте щепотку соли, черный перец и по желанию лимонный сок.
  2. Перемешайте блюдо, прогрейте еще 1 минуту, чтобы объединились вкусы, и снимите с огня.

Как подавать блюдо?

Выложите ароматную зелень на тарелку и щедро посыпьте кунжутом (его можно заранее слегка обжарить на сухой сковороде для орехового аромата).

Это блюдо прекрасно как в горячем, так и в холодном виде. Она идеально подходит:

  • Как легкий самостоятельный гарнир к запеченному мясу или рыбе.
  • Как дополнение к отварному молодому картофелю или рису.
  • Как пикантная закуска к крепким напиткам.

В следующий раз, когда выйдете на огород на прополку, не выбрасывайте портулак. Попробуйте приготовить его по этому рецепту, и этот "сорняк" навсегда перейдет из статуса вредителя в список ваших любимых летних блюд!

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