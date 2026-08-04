Рецепты из «сорняка» на огороде: как приготовить портулак с чесночными «стрелками»

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Недилько Ксения
Большинство огородников считают огородный портулак своим ожесточенным врагом. Это растение с мясистыми листочками и красноватыми стеблями разрастается на грядках с молниеносной скоростью, окупая каждый свободный сантиметр земли. Однако в странах Средиземноморья, Кавказа и Азии портулак – это не мусор, а признанный деликатес. По своему вкусу он напоминает смесь щавеля, шпината и молодого стручкового горошка с приятной освежающей кислинкой.
Портулак. Иллюстративное фото
Если объединить этот полезный "сорняк" с еще одним сезонным деликатесом — чесночными стрелками, получится фантастическое, витаминное и абсолютно бесплатное летнее блюдо.
Прежде чем нести портулак на компoстную кучу, знайте: это растение является одним из лидеров среди зелени по содержанию омега-3 жирных кислот. Также она богата витаминами А, С, группой В, магнием, железом и кальцием. В отличие от шпината, портулак сохраняет легкую приятную хрусткость даже после тепловой обработки.
Все ингредиенты для этого блюда практически растут под ногами. Вам понадобятся:
Важно: Собирайте портулак только на тех участках, где грядки не обрабатывались химикатами от вредителей или сорняков. Выбирайте молодые растения до начала их активного цветения – их стебли нежнейшие.
Шаг 1: Тщательная подготовка зелени
Шаг 2: Обжаривание чесночных стрелок
Шаг 3: Добавление портулака
Шаг 4: Финальные штрихи
Выложите ароматную зелень на тарелку и щедро посыпьте кунжутом (его можно заранее слегка обжарить на сухой сковороде для орехового аромата).
Это блюдо прекрасно как в горячем, так и в холодном виде. Она идеально подходит:
В следующий раз, когда выйдете на огород на прополку, не выбрасывайте портулак. Попробуйте приготовить его по этому рецепту, и этот "сорняк" навсегда перейдет из статуса вредителя в список ваших любимых летних блюд!
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