Рецепты из «сорняка» на огороде: как приготовить портулак с чесночными «стрелками»

Большинство огородников считают огородный портулак своим ожесточенным врагом. Это растение с мясистыми листочками и красноватыми стеблями разрастается на грядках с молниеносной скоростью, окупая каждый свободный сантиметр земли. Однако в странах Средиземноморья, Кавказа и Азии портулак – это не мусор, а признанный деликатес. По своему вкусу он напоминает смесь щавеля, шпината и молодого стручкового горошка с приятной освежающей кислинкой.

Портулак. Иллюстративное фото

Если объединить этот полезный "сорняк" с еще одним сезонным деликатесом — чесночными стрелками, получится фантастическое, витаминное и абсолютно бесплатное летнее блюдо.

Польза, о которой вы не догадывались

Прежде чем нести портулак на компoстную кучу, знайте: это растение является одним из лидеров среди зелени по содержанию омега-3 жирных кислот. Также она богата витаминами А, С, группой В, магнием, железом и кальцием. В отличие от шпината, портулак сохраняет легкую приятную хрусткость даже после тепловой обработки.

Что пригодится для приготовления?

Все ингредиенты для этого блюда практически растут под ногами. Вам понадобятся:

Молодой портулак (стебли вместе с листьями) – большой пучок (около 300–400 г)

(стебли вместе с листьями) – большой пучок (около 300–400 г) Чесночные стрелки — 150-200 г

— 150-200 г Растительное масло (подсолнечное или оливковое) — 2-3 ст. ложки

(подсолнечное или оливковое) — 2-3 ст. ложки Соевый соус – 2 ст. ложки

– 2 ст. ложки Кунжут – 1 ст. ложка (для подачи)

– 1 ст. ложка (для подачи) Соль, черный перец – по вкусу

– по вкусу Лимонный сок или яблочный уксус – 1 ч. ложка (по желанию, для остроты вкуса)

Важно: Собирайте портулак только на тех участках, где грядки не обрабатывались химикатами от вредителей или сорняков. Выбирайте молодые растения до начала их активного цветения – их стебли нежнейшие.

Пошаговый рецепт: теплый салат (или гарнир)

Шаг 1: Тщательная подготовка зелени

Портулак очень близко стелется к земле, поэтому его нужно промыть в большом количестве холодной воды несколько раз, чтобы полностью избавиться от песка. Обсушите зелень полотенцем. Нарежьте портулак кусочками длиной 4-5 см (используйте и листья, и стебли). У чесночных стрелок отрежьте жесткую верхнюю часть (бутон). Сами стрелки нарежьте так же брусочками по 4-5 см.

Шаг 2: Обжаривание чесночных стрелок

Разогрейте глубокую сковороду или вок с растительным маслом на среднем огне. Выложите чесночные стрелки. Поскольку они плотнее портулака, их нужно готовить первыми. Обжаривайте стрелки, периодически помешивая, в течение 5–7 минут. Они должны изменить цвет более темный и стать мягкими.

Шаг 3: Добавление портулака

Добавьте в сковороду нарезанный портулак. Сначала будет казаться, что зелени слишком много, но уже через минуту она пустит сок и уменьшится в объеме вдвое (как шпинат). Тушите все вместе еще 3–4 минуты. Главное — не переварить портулак, чтобы его стебли остались приятно хрустящими (состояние аль денте ).

Шаг 4: Финальные штрихи

Влейте соевый соус, добавьте щепотку соли, черный перец и по желанию лимонный сок. Перемешайте блюдо, прогрейте еще 1 минуту, чтобы объединились вкусы, и снимите с огня.

Как подавать блюдо?

Выложите ароматную зелень на тарелку и щедро посыпьте кунжутом (его можно заранее слегка обжарить на сухой сковороде для орехового аромата).

Это блюдо прекрасно как в горячем, так и в холодном виде. Она идеально подходит:

Как легкий самостоятельный гарнир к запеченному мясу или рыбе.

Как дополнение к отварному молодому картофелю или рису.

Как пикантная закуска к крепким напиткам.

В следующий раз, когда выйдете на огород на прополку, не выбрасывайте портулак. Попробуйте приготовить его по этому рецепту, и этот "сорняк" навсегда перейдет из статуса вредителя в список ваших любимых летних блюд!

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