Хіт сезону: джем з кабачка зі смаком ківі

Кабачок — справжній кулінарний хамелеон. Через свій
нейтральний смак він легко перетворюється на основу для вишуканих десертів.
Якщо класичне варення з ягід уже не викликає захвату, спробуйте приготувати цей
унікальний смарагдовий конфітюр. Поєднання ніжного кабачка, кислинки ківі та
суперфуду — насіння чіа — створює текстуру, яка нагадує дороге інжирне або
екзотичне варення. Це не просто смачно, а й неймовірно красиво!
Ілюстративне фото
Що знадобиться для приготування
Для однієї невеликої порції на пробу (близько 500–600 мл
готового продукту) підготуйте:
- Кабачки
(очищені) — 400 г
- Ківі
(стиглі, але щільні) — 3 шт. (близько 250 г)
- Цукор
— 300 г (можна регулювати за смаком)
- Насіння
чіа — 2 ст. ложки
- Сухе
желе зі смаком ківі — 1 пачка (стандартна, на 90 г)
- Лимонний
сік — 2 ст. ложки (для яскравості смаку та збереження кольору)
Порада: Обирайте молоді кабачки з тонкою шкіркою та
без сформованого насіння. Якщо берете зрілі овочі — обов'язково зріжте шкірку
та видаліть пухку серцевину.
Покрокова інструкція
Крок 1: Підготовка основи
- Кабачки
натріть на середній або крупній тертці (можна нарізати дуже дрібними
кубиками, якщо любите текстуру шматочками).
- Ківі
очистьте від шкірки та наріжте маленькими кубиками або подрібніть
блендером у пюре (залежно від того, яку консистенцію варення ви хочете
отримати).
Крок 2: Настоювання та виділення соку
- Перекладіть
кабачки та ківі в каструлю з товстим дном.
- Засипте
все цукром, додайте лимонний сік і залиште на 1–2 години при кімнатній
температурі. Кабачок і ківі мають пустити багато соку, а цукор — частково
розчинитися.
Крок 3: Термічна обробка
- Поставте
каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння.
- Зменште
вогонь до мінімуму та варіть, періодично помішуючи, протягом 15–20 хвилин.
Кабачок має стати напівпрозорим.
Крок 4: Секретні інгредієнти — желе та чіа
- Прямо
в киплячу масу тонкою цівкою всипте сухе желе з ківі, безперервно
помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
- Одразу
після цього додайте насіння чіа.
- Проваріть
усе разом ще 3–5 хвилин. Насіння чіа почне поступово розбухати, а желе —
густішати. Зніміть каструлю з вогню.
Крок 5: Розлив та зберігання
- Гаряче
варення розлийте у заздалегідь стерилізовані сухі банки.
- Щільно
закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште під ковдрою до
повного охолодження.
Чому цей рецепт працює?
- Фантастична
текстура: Желе дає конфітюру щільність, а насіння чіа приємно хрумтить
на зубах, імітуючи кісточки справжнього ківі чи інжиру.
- Смарагдовий
колір: Завдяки сухому желе та свіжому ківі варення зберігає яскравий
зелений відтінок, який не тьмяніє після варіння.
- Ніхто
не вгадає склад: Кабачок повністю просочується ароматом ківі та
залізоподібного сиропу. Ваші гості ніколи не здогадаються, що основа цього
десерту — звичайний городній овоч.
Спробуйте приготувати цей десерт один раз, і він точно
витіснить класичні закрутки з вашої комори! Подавайте його до млинців, сирників
або просто мажте на хрумкий ранковий тост із вершковим сиром.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що консервовані огірки — це головна закуска на
кожному зимовому столі. Але якщо звичайні маринади з кропом та часником вам уже
трохи набридли, є чудовий спосіб здивувати родину. Огірки з додаванням кетчупу
"Чілі" виходять неймовірно хрусткими, з приємною гостротою та
солодкуватим присмаком. Сусіди точно випрошуватимуть цей рецепт.
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