Хіт сезону: джем з кабачка зі смаком ківі

Кабачок — справжній кулінарний хамелеон. Через свій нейтральний смак він легко перетворюється на основу для вишуканих десертів. Якщо класичне варення з ягід уже не викликає захвату, спробуйте приготувати цей унікальний смарагдовий конфітюр. Поєднання ніжного кабачка, кислинки ківі та суперфуду — насіння чіа — створює текстуру, яка нагадує дороге інжирне або екзотичне варення. Це не просто смачно, а й неймовірно красиво!

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Що знадобиться для приготування

Для однієї невеликої порції на пробу (близько 500–600 мл готового продукту) підготуйте:

Кабачки (очищені) — 400 г

— 400 г Ківі (стиглі, але щільні) — 3 шт. (близько 250 г)

— 3 шт. (близько 250 г) Цукор — 300 г (можна регулювати за смаком)

— 300 г Насіння чіа — 2 ст. ложки

— 2 ст. ложки Сухе желе зі смаком ківі — 1 пачка (стандартна, на 90 г)

— 1 пачка (стандартна, на 90 г) Лимонний сік — 2 ст. ложки (для яскравості смаку та збереження кольору)

Порада: Обирайте молоді кабачки з тонкою шкіркою та без сформованого насіння. Якщо берете зрілі овочі — обов'язково зріжте шкірку та видаліть пухку серцевину.

Покрокова інструкція

Крок 1: Підготовка основи

Кабачки натріть на середній або крупній тертці (можна нарізати дуже дрібними кубиками, якщо любите текстуру шматочками). Ківі очистьте від шкірки та наріжте маленькими кубиками або подрібніть блендером у пюре (залежно від того, яку консистенцію варення ви хочете отримати).

Крок 2: Настоювання та виділення соку

Перекладіть кабачки та ківі в каструлю з товстим дном. Засипте все цукром, додайте лимонний сік і залиште на 1–2 години при кімнатній температурі. Кабачок і ківі мають пустити багато соку, а цукор — частково розчинитися.

Крок 3: Термічна обробка

Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму та варіть, періодично помішуючи, протягом 15–20 хвилин. Кабачок має стати напівпрозорим.

Крок 4: Секретні інгредієнти — желе та чіа

Прямо в киплячу масу тонкою цівкою всипте сухе желе з ківі, безперервно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Одразу після цього додайте насіння чіа. Проваріть усе разом ще 3–5 хвилин. Насіння чіа почне поступово розбухати, а желе — густішати. Зніміть каструлю з вогню.

Крок 5: Розлив та зберігання

Гаряче варення розлийте у заздалегідь стерилізовані сухі банки. Щільно закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште під ковдрою до повного охолодження.

Чому цей рецепт працює?

Фантастична текстура: Желе дає конфітюру щільність, а насіння чіа приємно хрумтить на зубах, імітуючи кісточки справжнього ківі чи інжиру.

Желе дає конфітюру щільність, а насіння чіа приємно хрумтить на зубах, імітуючи кісточки справжнього ківі чи інжиру. Смарагдовий колір: Завдяки сухому желе та свіжому ківі варення зберігає яскравий зелений відтінок, який не тьмяніє після варіння.

Завдяки сухому желе та свіжому ківі варення зберігає яскравий зелений відтінок, який не тьмяніє після варіння. Ніхто не вгадає склад: Кабачок повністю просочується ароматом ківі та залізоподібного сиропу. Ваші гості ніколи не здогадаються, що основа цього десерту — звичайний городній овоч.

Спробуйте приготувати цей десерт один раз, і він точно витіснить класичні закрутки з вашої комори! Подавайте його до млинців, сирників або просто мажте на хрумкий ранковий тост із вершковим сиром.

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