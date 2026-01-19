logo_ukra

Рецепт трьох видів намазки з сала від відомого шефа — ідеально для свят і буднів
commentss НОВИНИ Всі новини

Рецепт трьох видів намазки з сала від відомого шефа — ідеально для свят і буднів

Калорійна і смачна закуска, яка підтримує енергію та додає українського колориту вашому столу.

19 січня 2026, 14:55
Автор:
avatar

Проніна Анна

У морози важливо не економити на калоріях, адже організм витрачає більше енергії на підтримку тепла. І що може бути більш українським і правильним, ніж сало? Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом трьох видів намазки з сала — білого, зеленого та червоного — які можна приготувати легко вдома і подати як святкову або повсякденну закуску.

Сало по-новому: український суперфуд на вашому столі

Сало по-новому: український суперфуд на вашому столі

За словами Клопотенка, для намазки краще брати охолоджене, але не заморожене сало, тоді структура виходить ніжною. Часник можна попередньо злегка запекти, щоб смак став м’яким і з приємною солодкуватою ноткою. Для зеленого варіанту підійдуть кріп, петрушка або кінза, а для червоного — трохи гострого перцю та копченої паприки.

Інгредієнти:

  • 1 кг сала

  • 5 зубчиків часнику

  • 50 г кропу

  • 2 ч. л. меленої паприки

  • 3 ч. л. солі (по 1 ч. л. для кожного виду)

  • Чорний мелений перець — за смаком

Рецепт приготування:

Крок 1: Зніміть шкірку з сала та перекрутіть його через м’ясорубку разом з часником.

Крок 2: Розділіть отриману масу на три рівні частини (приблизно по 350 г).

Крок 3: Для зеленої намазки додайте кріп (50 г) і за бажанням 1 ч. л. солі. Ретельно перемішайте.

Крок 4: Для червоної — змішайте сало з 2 ч. л. меленої паприки та 1 ч. л. солі.

Крок 5: Білу намазку зробіть просто: додайте 1 ч. л. солі та чорний перець за смаком до перекрученого сала з часником.

Крок 6: Перекладіть готові намазки у скляні банки, щільно закрийте кришками та зберігайте в холодильнику до 1–2 тижнів. Для подачі дайте трохи постояти при кімнатній температурі, щоб намазка стала м’якою і легко намазувалася на хліб або грінки.

Клопотенко радить подавати намазку з житнім хлібом, хрусткими грінками або навіть гарячою картоплею — це допоможе розкрити весь смак. Таке сало не лише смачне, а й калорійне та енергетично насичене — саме те, що потрібно організму у морози.

Читайте також в "Коментарях", чому в морозні дні важливо їсти рибу. 



